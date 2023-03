Grandissima novità su Belen Rodriguez. Negli ultimi giorni la splendida modella e conduttrice argentina naturalizzata italiana è tornata a far parlare di sé dopo una pausa che aveva fatto preoccupare i fan. La sua assenza dai social e pure dal programma “Le Iene” – rimpiazzata da Claudio Santamaria – aveva generato un po’ di preoccupazione. Si sapeva che non stava molto bene, ma mancando i dettagli le supposizioni si sono sprecate.

Poi si era parlato di una crisi con Stefano De Martino. Tutto era nato dall’assenza di foto o video insieme dei due sui social. Considerando il passato burrascoso tra loro c’è chi addirittura ha iniziato a parlare di nuova separazione. In seguito è intervenuto lo stesso ex ballerino di Amici pubblicando la foto di una videochiamata con Belen che ha smentito tutti i rumors sulla rottura. E ora spunta fuori una clamorosa indiscrezione che nasce da un ‘mi piace’ proprio della showgirl.

Il “mi piace” di Belen Rodriguez: bomba gossip

L’ultima foto di Belen Rodriguez ‘fuori di seno’, oltre a sfidare la censura di Instagram, ha mandato in visibilio i fan e in tilt la rete. Adesso, però, è una clamorosa voce che manda tutto in secondo piano. La voce su una presunta gravidanza della showgirl si era diffusa qualche giorno fa e adesso arriva un’inaspettata conferma, proprio da parte della diretta interessata.

Belen non ha mai nascosto il suo amore per i bambini e il desiderio di avere una famiglia grande. Visto che le cose ora con Stefano De Martino sembrano andare come meglio non potrebbero una fan le ha chiesto: “Belen aspetti il terzo bimbo?“. Ebbene la conduttrice ha risposto con un “mi piace” alla domanda. Semplice svista o c’è qualcosa di più?

Al momento nessuno dei due si sbilancia e non commenta la cosa, ma quel ‘mi piace’ ha già acceso le speranze dei fan. Cosa significa? Quel like potrebbe indicare un ‘mi piacerebbe’ oppure è una risposta affermativa alla domanda della follower? Chissà, solo il tempo lo dirà. La caccia al dettaglio ‘rotondità’ e altri indizi è appena partita…

