Parlando della coppia formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez, non mancano ultimamente rumors sulla loro separazione. È infatti già da un po’ di settimane che i due non pubblicano sui loro rispettivi social foto o video insieme e ciò ha ovviamente alimentato le idee dei fan su una possibile nuova rottura della coppia. Ricordiamo infatti che Belen e Stefano si erano già separati anni fa e la conduttrice argentina ha avuto poi una seconda figlia con Antonino Spinalbese.

Proprio in merito ai figli, lo scorso 16 marzo Belen Rodriguez ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram inneggiando all’importanza della famiglia. La modella argentina ha pubblicato diverse foto in cui si vedono i rispettivi figli: Santiago, avuto con Stefano De Martino nel 2013, e Luna Marì, nata nel 2021 dall’unione con Spinalbese. Il post è stato accompagnato dalla frase: “La famiglia ti da sempre la forza”. Ma nessun riferimento è stato fatto, nel post, all’attuale marito Stefano.

Leggi anche: “Belen… non sta bene”. Le Iene, Claudio Santamaria la sostituisce all’ultimo istante: poi la rivelazione choc





Stefano De Martino e Belen Rodriguez, i rumors sulla crisi della coppia

La pubblicazione di questo post ha dunque alimentato nuovi dubbi su una possibile crisi fra Belen e Stefano De Martino. Alcuni fan hanno però anche pensato ad una possibile nuova gravidanza di Belen Rodriguez, data la sua assenza alla puntata di martedì 14 a Le Iene di cui è conduttrice. Ci ha pensato però proprio l’attuale conduttore di Stasera tutto è possibile a porre fine ai rumors sulla rottura amorosa dei due.

Stefano De Martino ha infatti pubblicato un’oretta fa una storia Instagram con Belen Rodriguez. Dalla foto si deduce che i due non si trovano nella stessa città, si tratta infatti di una videochiamata privata fra i due. Questo screenshot pubblicato da De Martino ha dunque rincuorato tutti i fan della coppia, facendo capire che il legame che li unisce ormai da anni, fra unioni e separazioni, è indistruttibile.

Probabilmente Stefano e la Rodriguez sono assenti insieme dai social per motivi lavorativi, che spesso li costringono a stare lontani. Entrambi infatti ultimamente sono riusciti a crearsi molto spazio anche in televisione, conducendo programmi per reti televisive differenti. Pare dunque che la loro vita proceda a gonfie vele sia da un punto di vista sentimentale che professionale.