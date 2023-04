Belen Rodriguez è ormai al centro dell’attenzione mediatica, come spesso accade, da diverse settimane. Prima per svariate voci su una possibile terza gravidanza della showgirl, tornata al fianco di Stefano De Martino con il quale ha avuto il suo primo figlio Santiago. La notizia circolata è stato però subito smentita da entrambi. Adesso invece è stata la figlia Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, a far intenerire tutto il web.

Da martedì 11 aprile, Belen Rodriguez è positiva al Corona Virus, perciò è costretta a stare in casa in isolamento, lontana dal compagno e il loro figlio Santiago e anche dalla figlia più piccola Luna Marì. La conduttrice ha scoperto la sua positività proprio nei camerini de Le Iene, poco prima di entrare in studio per presentare lo show. Lei ha dichiarato: “Mi hanno fatto due tamponi. Ero rosso fuoco. Devo andare a casa rinchiusa e invece voglio lavorare. Lascio il mio lavoro ai miei tre comici pazzeschi che naturalmente non saranno mai alla mia altezza…Però vi dovete accontentare”.

Belen Rodriguez, la figlia Luna Marì fa emozionare il web

Al momento quindi la modella argentina non può fare altro che attendere di risultare negativa al tampone per poter tornare a lavorare. Nel frattempo continua a pubblicare qualche scatto sui suoi profili social, ritraendosi ad esempio in bikini per il lancio della collezione di quest’anno del suo marchio Me Fui di costumi da bagno. Ciò che però ha attratto più l’attenzione del pubblico è stato il videomessaggio inviato dalla figlia Luna Marì.

Il filmato ha fatto subito il giro del web e la piccola ha fatto commuovere davvero tantissimi utenti. Luna Marì nel video saluta Belen, mandandole anche dei baci volanti e gridando: “Mamma, mamma!”. Tra le tante persone commosse, diverse hanno precisato di notare moltissimo la somiglianza della bambina a suo padre Antonino Spinalbese, che quest’anno ha partecipato al Grande Fratello Vip. Una fan scrive: “Spiccicata al papà pure nelle espressioni”. Seguono poi tantissimi complimenti, in cui definiscono la secondogenita della Rodriguez una bambina stupenda.

Al momento non ci sono aggiornamenti sulle condizioni della 38enne argentina. Sembra però che, nonostante la positività al virus, Belen non presenti alcun sintomo. Lei spera di riuscire a tornare alla conduzione del programma Mediaset Le Iene già la prossima settimana.