Nelle scorse ore Belen Rodriguez ha organizzato la festa di compleanno di Santiago, ma tutti gli occhi sono poi stati puntati sull’assenza di Stefano De Martino. Come succede sui social, ci sono stati subito dei commenti negativi, infatti le indiscrezioni su una possibile rottura di coppia sono diventate numerose. La verità è poi uscita a galla grazie alla mamma della showgirl argentina, con i fan che quindi hanno scoperto cosa sia realmente successo durante il party del bambino.

Belen Rodriguez ha festeggiato i 10 anni del primogenito e il compleanno di Santiago è andato sicuramente alla grande. Eppure l’assenza di Stefano De Martino è stato un duro colpo per gli ammiratori della coppia, che speravano di vederli insieme al figlio. Ma il lieto evento è stato, come già detto, molto intenso e divertente. Il festeggiato è parso entusiasta e ha abbracciato con grande affetto la sua sorellina Luna Marì, nata dalla relazione tra Belene e Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez e il compleanno di Santiago, spicca l’assenza di Stefano De Martino

Nelle immagini del party, Belen Rodriguez si vede felicissima durante il compleanno di Santiago. I 10 anni li ha festeggiati il 9 aprile, ma ora è arrivato il momento di celebrarlo con ancora maggiore vigore. Ma l’assenza di Stefano De Martino è balzata agli onori della cronaca, ma la suocera Veronica Cozzani ha voluto subito intervenire sui social network per chiarire l’accaduto. Possiamo subito anticiparvi che c’è una spiegazione ben valida dietro la sua mancata presenza.

Tutta la festa è stata col tema della pallacanestro, sport preferito del figlio di Belen. Quando le domande sono diventate insistenti, la mamma della modella sudamericana ha esclamato: “Lui lavora in teatro, per quello abbiamo fatto il compleanno anche a Napoli“. Questo party invece ha avuto luogo a Milano. Guardando il profilo di lui, effettivamente sta lavorando alacremente per il suo tour teatrale, che si chiama Meglio stasera! Quasi one man show, che andrà in scena dal 29 aprile al 7 maggio.

Quindi, non c’è la crisi coniugale tra Belen e Stefano De Martino, che stanno proseguendo senza problemi la storia d’amore. La sua assenza era giustificata per motivi lavorativi e Santiago era già a conoscenza di questa decisione del padre.