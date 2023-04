Ancora apprensione nei fan per Belen Rodriguez, infatti ha pubblicato un messaggio misterioso che è interpretato in queste ore da molti suoi utenti. Sono in piedi diverse ipotesi, anche se non c’è stata ancora la spiegazione ufficiale della showgirl e quindi tutto non è ancora trasparente. Ma è ormai da un po’ di tempo che i riflettori sono puntati su di lei e c’è chi sia certo che stia nascondendo qualcosa di importante. E che prima o poi potrebbe svelare definitivamente ai suoi ammiratori.

Eppure Belen Rodriguez, prima del messaggio misterioso, aveva dichiarato a Le Iene: “Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale. La settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere”. Nonostante queste smentite, la verità dei fatti sarebbe un’altra e ben presto potrebbe essere scoperta da tutti i suoi seguaci.

Belen Rodriguez, messaggio misterioso sui social

Quindi, anche se con le sue parole nel programma di Italia 1 sembrava avesse stoppato le indiscrezioni, questa tregua è rimasta per poche ore. Poi la stessa Belen Rodriguez ha postato un nuovo messaggio decisamente misterioso e ora la situazione potrebbe cambiare. La gente è convinta che non stia dicendo tutta la verità, anche alla luce di questa frase molto criptica. I meno maliziosi ritengono che si tratti semplicemente di una dedica alla figlia Luna Marì, ma dietro potrebbe esserci di più.

Belen ha scritto su Instagram: “Luna piena Luna innamorata, Luna in attesa regala dal suo ventre altre lune sorridenti per noi“. E ha mostrato i cicli proprio della Luna. Alcuni credono che sia incinta, quindi potrebbe dare un nuovo fratellino o sorellina a Santiago e Luna Marì. Ma i più pessimisti si sono concentrati sul marito Stefano De Martino, infatti potrebbe essere nuovamente in crisi col conduttore televisivo e questo sarebbe un messaggio in codice per far sentire il suo dolore.

Gli internauti hanno commentato: “Ora dirà che è incinta”, “Tutti penseranno al figlio”. Mentre altri ancora si sono soffermati più strettamente sull’immagine del satellite della Terra, apprezzando la bellezza appunto della Luna.