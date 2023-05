Mentre Stefano De Martino confessa che vorrebbe camere separate con Belen Rodriguez, c’è un’altra coppia che ha deciso di andare a vivere insieme. Ovviamente nessuna crisi tra i due che si sono ritrovati, per la terza volta, in questa storia d’amore infinita. Così come va a gonfie vele pure il rapporto tra Elodie e Andrea Iannone. L’estate scorsa l’avvenente cantante ha confermato quello che le paparazzate avevano svelato: “È una persona che mi piace”.

“Ma in questa fase – aveva poi aggiunto Elodie – non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà”. Beh a quanto pare se non parliamo ancora di rose poco ci manca perché i due stanno facendo davvero sul serio. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez è presissimo e la stessa cosa si può tranquillamente dire della cantante. Quest’ultima, che era rimasta a vivere da sola anche durante la storia d’amore con Marracash, ha preso una decisione importante.

Elodie e Andrea Iannone vivono insieme? Lo scoop

Il settimanale Chi ha beccato Elodie e Andrea Iannone nuovamente insieme. Stavolta, però, i due sono stati paparazzati sotto la loro presunta casa. L’abitazione si trova a Milano, zona San Vittore. Sembra proprio che la cantante, a 33 anni compiuti proprio lo scorso 3 maggio, abbia fatto il ‘grande passo’. La convivenza segna una nuova importante tappa di questa coppia: ci avreste mai scommesso?

Dunque i due avrebbero deciso di andare a vivere insieme a Milano. Per Andrea Iannone si tratta di un trasferimento da Lugano, in Svizzera, dove prima viveva da solo. A quanto pare l’ex motociclista è stato beccato dal magazine mentre parcheggiava la sua automobile in divieto di sosta, davanti alla fermata dell’autobus. Ahi ahi, non si fa, non si fa…

Tutto è nato con lo scooppone di The Pipol Gossip che l’estate scorsa aveva annunciato: “Ok. Elodie e Andrea Iannone (ex di Belen e di Giulia De Lellis, ndr) si trovavano a cena, in Costa Smeralda, insieme ad altri amici. Fin qui nulla di male. Ma alla fine della serata sono rimasti in pochi intimi tra questi, appunto, l’ex pilota di MotoGP e ballerino per ‘Ballando con le stelle’ che non ha mai staccato gli occhi da Elodie. Iannone, single da tempo è sempre rimasto affascinato da bellezze POP e popolari. E oggi Elodie è la musa, la cantante (più brava) e più sexy del panorama italiano”. E la storia continua…

