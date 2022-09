“Ci stiamo frequentando”. Elodie e il vip: foto insieme, il gossip vola e lei conferma

Elodie dice la verità sul rapporto con Andrea Iannone. La cantante e il motociclista sono stati pizzicati insieme ad una cena in Costa Smeralda: “Ok. Elodie e Andrea Iannone (ex di Belen, ex di Giulia De

Lellis, ndr) si trovavano a cena, in Costa Smeralda, insieme ad altri amici – ha fatto sapere ai primi di agosto la pagina Instagram thePipol_gossip – Fin qui nulla di male”.

“Ma alla fine della serata sono rimasti in pochi intimi tra questi, appunto, l’ex pilota di MotoGP e ballerino per ‘Ballando con le stelle’ che non ha mai staccato gli occhi da Elodie. Iannone, single da tempo è sempre rimasto affascinato da bellezze POP e popolari. E oggi Elodie è la musa, la cantante (più brava) e più sexy del panorama italiano”. Proprio nelle ultime ore Elodie ha parlato di questa relazione.





Elodie e Andrea Iannone, la verità sul loro rapporto

Dopo il primo avvistamento Elodie e Andrea Iannone sono stati beccati ancora insieme in più di un’occasione. Prima in Sardegna, poi a Lugano, insomma ormai si parla di una vera e propria coppia. E la stessa cantante, in occasione del Festival di Venezia, ha confermato la frequentazione. Inoltre nel corso di un’intervista al magazine Vanity Fair Elodie ha risposto ad alcune domande proprio sul suo rapporto con Andrea Iannone.

Alla domanda se il motociclista fosse in grado di reggere il confronto col suo carisma Elodie ha risposto: “È una persona che mi piace. Ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”. Dunque, a quanto pare, non si può ancora parlare di una vera e propria relazione.

Negli ultimi tempi, inoltre, Elodie è stata pizzicata in compagnia del noto collega Samuele Bersani, col quale pare ci fosse un bel feeling. Come se non bastasse la cantante ha recentemente ricordato il suo legame indissolubile con l’ex compagno Marracash. Nonostante la storia sia terminata l’artista ha ammesso che difficilmente riuscirà ad amare qualcuno più di lui che è stato il suo più grande amore. Insomma Andrea Iannone ne dovrà fare di chilometri. E senza moto.

