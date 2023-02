Elodie e quel brutto episodio capitato in aeroporto: il racconto dell’artista. Non tutti sanno che nelle scorse ore è uscita su Prime una docu-serie su Elodie che si chiama “Sento ancora la vertigine”. La giovane cantante romana si racconta senza filtri in quella che di fatto è la storia della sua vita, almeno all’interno di alcune parentesi, belle e brutte.

Elodie parla a cuore aperto della sua sfida per trovare la canzone giusta per Sanremo 2023, ma anche del suo essere spesso in bilico tra il volersi migliorare e la paura di non essere mai abbastanza. Chiaramente si è lasciato spazio anche ad alcuni aneddoti che adesso stanno facendo molto discutere, come ad esempio quello dell’aeroporto. Elodie racconta: “Non hai capito che ho fatto in aeroporto – racconta – Sono impazzita. Stavo lì in aeroporto, a Pescara non ricordo, ed ero sovrappensiero”.

Elodie e quel brutto episodio capitato in aeroporto

Poi ancora: “E sento uno al telefono parlare di me e dire ‘È passata una che somiglia a Elodie’. Io ero sempre nel mio mondo. Poi lo sento ancora aggiungere ‘Sta sotto effetto di qualcosa’”. La ragazza chiaramente ci è rimasta malissimo e ha commentato: “Perché sta cosa? Ma che c…o ne so! La gente chiacchiera e io non dovrei neanche ascoltare. Sono impazzita e sono andata lì”.

“Sembravo davvero sotto effetto di qualcosa. La rabbia, me lo sono mangiato. Gli ho fatto: ‘Che c…o hai detto?’ e sono impazzita”. Poi la giovane e bellissima artista ha continuato: “Lui non sapeva che dire. La polizia per tranquillizzarmi ‘dai signorina’. No, ma sono impazzita ‘ma pensa sto str…o’ mi sono detta. Io magari ero per i fatti miei e invece ci si ritrova a essere sempre sotto costante giudizio”.

Elodie poi commenta: “Non significa che uno sia per forza sotto effetto di sostanze stupefacenti”. A quel punto, l’uomo, per giustificarsi, pare le abbia detto di non essersi sentito considerato e dunque si è lasciato scappare quelle frasi. “Un uomo che poteva avere cinquant’anni che dice una cosa così. Ma poi perché dovrei considerarlo? Stavo in aeroporto e dovevo pensare a chi mi riconosceva e salutare uno per uno ‘ciao, buonasera’, che è uno spettacolo?”, si è quindi chiesta la cantante.

