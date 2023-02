Sanremo 2023, gelo tra Elodie e la collega. Un dietro le quinte del festival della musica italiana che si tenge sempre più dei colori del gossip. Non solo le vicende di casa Ferragnez sotto la luce dei riflettori, ma anche quelle che riguardano da vicino alcuni cantanti in gara tra cui l’esotica interprete del brano in gara della kermesse musicale dal titolo “Due”.

Elodie ed Emma Marrone, retroscena a Sanremo 2023. Con “Due”, la Di Patrizi si è aggiudicata un posto di tutto rispetto nella classifica definitiva della kermesse musicale. Ma quello che appare davanti alle telecamere non è sempre la sola e unica lettura delle cose. Infatti solo a competizione finita, si è scoperto che tra le due cantanti non sembra esserci una situazione particolamente armoniosa.

Elodie ed Emma Marrone, retroscena a Sanremo 2023: “Silenzio”

Due amiche, così molti fan le hanno sempre considerate. Eppure nonostante un percorso musicale spesso molto vicino e un periodo di convivenza, qualcosa avrebbe del tutto fatto cadere il gelo tra di loro. Elodie ha raccontato di quanto sia “stato difficile staccarmi, ma dovevo volare senza paracadute. Le resto grata, e siamo comunque legate”. Ma cosa è successo tra di loro? Elodie lo confessa senza troppi giri di parole ammettendo che “quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’… io volevo lavorare da sola”.

“Sentiva la mia inquietudine, era la mia coperta di Linus. Ma io non sono abituata ad appoggiarmi a lungo, e mi terrorizzava l’idea di dipendere da lei, confondendo stima ed emulazione“. Correva il 2022 quando la Di Patrizi aveva ammesso di vedere le cose in modo diverso: un “modo di vedere le cose, che è molto diverso da quello che lei aveva in mente. Ci vogliamo molto bene, io forse sono stata un po’ ingenua nel modo di approcciarmi. Ancora oggi abbiamo un buon rapporto. Quando ci incontriamo ci raccontiamo e ci aggiorniamo ma ognuno ha la propria vita”. Poi il retroscena arriva oggi tra le colonne del settimanale Chi.

Infatti pare che dietro il sipario dell’Ariston le cose siano andate diversamente tra di loro: “hanno postato una storia su Instagram e poi silenzio. Dietro le quinte, a quanto pare, le due ex amiche e coinquiline non si sono frequentate. E durante la finale Emma ha invitato i follower a votare Lazza o Tananai. Ma non Elodie”. Insomma, le due amiche sembrano essere arrivate a una effettiva distanza. Si ricorda che nel 2017 è stata Emma Marrone a scrivere per Elodie il brano Tutta Colpa mia in gara lo stesso anno sul palcoscenico di Sanremo.