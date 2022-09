Elisabetta Gregoraci, la showgirl beccata in dolce compagnia. Dopo le voci sulla presunta nuova fiamma nella vita di EliGreg, i paparazzi non potevano di certo farsi sfuggire la passeggiata in piena centro a Milano sotto gli occhi di tutti. Poi il tentativo di sviare i fotografi, ma ormai gli scatti parlano da soli.

Elisabetta Gregoraci insieme a Giulio Fratini. I due beccati di nuovo insieme a Milano. Insomma, pare che il gossip possa mettersi a tacere sulla presunta frequentazione tra i due. Dopo i rumor degli ultimi mesi, sembra essere ufficiale che la vita sentimentale dell’ex gieffina stia tornando a risplendere sotto la luce del sole, o quasi.

Elisabetta Gregoraci insieme a Giulio Fratini. Le foto parlano chiaro

Come ormai è stato reso noto, Giulio Fratini sarebbe un noto imprenditore molto ricco, di ben 12 anni più govane della conduttrice. “Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, continuano a frequentarsi in gran segreto. Gli ultimi rumors li segnalano insieme in Sicilia, in un resort di lusso”, si leggeva qualche tempo fa su Chi. (Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, stop alle chiacchiere).

E dunque eccoli passeggiare insieme a Milano. Ma non appena avvistato il pericolo dei fotografi posti in agguato a immortalare il momento, ecco che Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini prendono le distanze l’uno dall’altra per poi sentirsi telefonicamente.

EliGreg ‘beccata’, se così può dirsi. E per l’appunto ci ha pensato il settimanale Chi a rendere noti gli scatti che andrebbero a confermare quanto ipotizzato durante le vacanze estive, quando la coppia avrebbe trascorso insieme momenti di relax sia in Puglia che a Forte dei Marmi. Ma senza una conferma da parte dei diretti interessati, tutto continua a restare solo un’ipotesi su un nuovo amore sbocciato.