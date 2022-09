Giorgio Mastrota, il grande giorno è arrivato. Il noto conduttore televisivo ha nuovamente spalancato le braccia all’amore proferendo il fatidico ‘si’ insieme alla nuova compagna Floribeth Gutierrez dopo ben 11 lunghi anni di amore e complicità. Ecco tutti i dettagli della cerimonia.

Il matrimonio di Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez. Il coronamento di un sogno arriva dopo ben 11 lunghi anni di amore. Il conduttore televisivo si mostra insieme alla moglie in scatti che trasmottono gioia e complicità.

Il matrimonio di Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez

Promessa mantenuta. Giorgio Mastrota aveva annunciato alcuni mesi fa che le nozze si sarebbero svolte a settembre e infatti così è accaduto. Lo aveva riferito nel corso di un’intervista per TgCom 24: “Ci sposeremo a Bormio, il paesino in provincia di Sondrio dove ci siamo trasferiti. Sarà un rito civile. Dopo la cerimonia andremo a festeggiare in un agriturismo co menù tipico valtellinese”.

E ancora: “Faremo qualcosa di intimo io e Flo non abbiamo più i genitori quindi inviteremo solo i parenti e gli amici più stretti”. Così il 58enne ha detto ‘si’ a Floribeth Gutierrez, madre dei figli Matilde e Leonardo. Purtroppo Patrizia Rossetti non ha potuto essere all’evento, e assente anche Natalia Estrada, prima moglie di Giorgio Mastrota. Ma prima delle nozze tra i due ex coniugi sarebbe avvenuto un colloquio telefonico il cui contenuto sarebbe stato rivelato dallo stesso Mastrota, intervistato da Chi Magazine.

“Ma è normale, ormai facciamo vite distanti. Ci sentiamo ogni tanto, l’altro giorno l’ho chiamata perché faceva 50 anni, peraltro portati benissimo. Mi ha detto: “Ho saputo che ti sposi. auguri!”. Basta, chiusa lì!”. (Giorgio Mastrota si sposa, perché Natalia Estrada è assente).

E tolte le assenze, non potevano che presenziare alle nozze i quattro figli di Giorgio Mastrota, ovvero Natalia, nata dall’amore con la Estrada, Federico, nato da Carolina Barbosa, Matilde e Leonardo: “Non ho tante frequentazioni nel mondo televisivo, i miei amici sono quelli storici. Avrei invitato Patrizia Rossetti, mia compagna di televendite, ma era impegnata in una nuova avventura tv”, sottolinea.