Finalmente il momento tanto atteso sta per arrivare. Giorgio Mastrota è ad un passo dal matrimonio con la sua storica compagna Floribeth Gutierrez, ma a fare rumore è già un’assenza pesante che ci sarà alle nozze. Infatti, non vedremo presente l’ex moglie Natalia Estrada e il motivo si è compreso, leggendo attentamente le dichiarazioni del personaggio tv e conduttore, che ha voluto dire la sua nel corso di un’intervista, rilasciata ai giornalisti del settimanale Di Più Tv. E anche Chi di Signorini ha fornito dei dettagli.

Dunque, si avvicinano a grandi passi i fiori d’arancio di Giorgio Mastrota, che potrà unirsi nuovamente in matrimonio a 30 anni dall’ultima volta. Ma l’ex moglie Natalia Estrada non presenzierà all’evento. Intanto, nelle scorse settimane è emerso che Giorgio non prenderà parte al Grande Fratello Vip 7, come da lui stesso ammesso al settimanale Nuovo: “Ho un lavoro e preferisco continuare a fare bene questo, piuttosto che andare in Tv a parlare a vanvera”. Ma torniamo alla notizia principale. (Leggi anche “Devo dirvi una cosa”. Giorgio Mastrota, la confessione privatissima)





Giorgio Mastrota verso il matrimonio, l’ex Natalia Estrada non ci sarà

Dunque, ormai è vicinissimo il sì di Giorgio Mastrota. Questa la prima rivelazione di Chi sul matrimonio dell’uomo: “Si sposerà a settembre in un agriturismo in Valtellina davanti a un centinaio di amici non dello spettacolo”. Poi lui, parlando apertamente a Di Più Tv, ha dato ulteriori particolari e ha fatto intendere, anche se indirettamente, le ragioni che porteranno Natalia Estrada a non essere presente alla cerimonia. Eppure in tanti si sarebbero aspettati la sua presenza alle nozze dell’ex marito.

Giorgio Mastrota ha dichiarato: “Ci sposeremo a Bormio, il paesino in provincia di Sondrio dove ci siamo trasferiti quattro anni fa. Sarà con rito civile. Dopo la cerimonia andremo a festeggiare in un agriturismo, con un menu tipico valtellinese, a cominciare dai pizzoccheri, un tipo di pasta. Faremo qualcosa di intimo, io e Flo non abbiamo più i genitori, quindi inviteremo solo i parenti e gli amici più stretti”. E poi ci ha pensato TgCom 24 a confermare ufficialmente la mancata partecipazione di Natalia Estrada.

Giorgio Mastrota ha sposato Natalia Estrada nel 1992 nella capitale spagnola Madrid. Nel 1998 è avvenuta la loro separazione. I due hanno avuto una figlia insieme, che si chiama Natalia Junior, la quale invece sarà presente al matrimonio con Floribeth Gutierrez. Adesso non resta altro che aspettare le nozze, che si celebreranno tra circa un mese.

