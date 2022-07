GF Vip 7, Alfonso Signorini continua ad andare a caccia dei prossimi concorrenti. Così mentre si sparge la voce che Giulia Salemi potrebbe essere la terza opinionista del programma dopo Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Dietro ci sarebbe un motivo preciso. Alfonso Signorini vorrebbe premiarla per le bellissime parole che ogni volta spende per il programma e offrirle un posto tra le opinioniste del GF Vip 7. Un duro colpo per Clarissa Selassié, che qualche giorno fa aveva sbottato su Instagram per essere stata scartata dal ruolo: “Mi ero proposta, ma niente, penso che la tv debba svecchiarsi”. Sì, ma (forse) con Giulia Salemi.



Vero o no, nelle prossime settimane se ne saprà di più. Intanto la lista ufficiale dei concorrenti cresce. Al momento i concorrenti ufficiali al GF Vip 7 (salvo colpi di scena) sono Chadia Rodriguez, Pamela Prati (anche se attualmente il suo ingresso è in bilico), poi l’attore de Il Collegio George Ciupilan, Ginevra Lamborghini e infine Diego Armando Maradona Junior, il figlio di Diego Armando Maradona.





GF Vip 7. tra i nuovi concorrenti non ci sarà Giorgio Mastrota



A questi si aggiunge la giovane influencer Antonella Fiordelisi. Scrive in proposito Gabriele Parpiglia su The Pipol: “Dopo anni di provini e di ‘no’, questa sarà la volta nuova per Antonella Fiordelisi al ‘GFvip’. Dopo l’indizio di Alfonso Signorini e i rumors che avevamo anticipato: è tutto vero. Una curiosità… Chissà se la Fiordelisi ha ‘rivisto’ in questo ultimo periodo le sue posizioni ‘No Vax’!”. (Leggi anche “Le hanno tolto quel programma”. L’ultima decisione di Mediaset travolge Barbara D’Urso)



Mentre tagliata è Elisa Esposito, la professoressa di corsivo, il modo di parlare delle giovani milanesi diventato virale in pochissimo tempo proprio grazie a un video pubblicato dalla Esposito sul suo account TikTok. A dare la notizia ci aveva pensato Amedeo Venza. Sui social, l’influencer aveva spiegato che la giovane avrebbe sostenuto un colloquio per entrare nel cast della nuova edizione del GF Vip 7.



Voce poi smentita dalla Esposito proprio come la partecipazione di Giorgio Mastrota che a Nuovo, ha rivelato di aver rifiutato il GF Vip, usando parole durissime: “Ho un lavoro e preferisco continuare a fare bene questo, piuttosto che andare in Tv a parlare a vanvera…”. E poi altro lo preoccupa. Giorgio Mastrota e Flo, infatti, hanno annunciato l’imminente matrimonio al settimanale Nuovo rivelando che, dopo diversi rinvii causa pandemia, entro Natale si diranno “sì” in Valtellina.

