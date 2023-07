Elisabetta Canalis e la ‘nuova’ famiglia in Sardegna. Tempo d’estate, tempo di mare, tempo di relax. E d’amore. Tutti, vip o nip, abbiamo bisogno di staccare la spina, ricaricare le pile, magari riposandoci su una spiaggia candida e abbracciati alla propria anima gemella. O giù di lì. Anche una persona – di sesso opposto o no – che non ti rovini l’esistenza anche solo con la sua presenza può andar bene. L’importante è non litigare. Scherzi e screzi a parte, tutti sanno che l’ex velina è fresca di rottura con Brian Perri.

I due si sono separati dopo quasi 10 anni di matrimonio e una figlia, Skyler Eva (7 anni) per la quale hanno già depositato le carte in tribunale per chiedere l’affidamento congiunto. Dunque la fine della storia d’amore è accertata. Così come il desiderio e la voglia di tornare nella propria terra – Elisabetta Canalis è nata a Sassari – per ritrovare le proprie origini, la propria pace, il proprio io. O anche ‘solo’ una spiaggia e un mare che tutto il mondo ci invidiano possono andar bene, benone anzi. Accompagnati, per giunta, dal suo nuovo amore…

Leggi anche: “Confermato, è ufficiale”. Elisabetta Canalis e il marito, la brutta notizia sulla vita privata





Elisabetta con la figlia Skyler Eva e il nuovo compagno

Lui si chiama Georgian Cimpeanu e di professione fa il kickboxer. E lo fa bene, visto che è tre volte campione del mondo per la World Association of Kickboxing Organizations. La stessa disciplina che anche Elisabetta Canalis pratica con risultati incoraggianti da diverso tempo. E infatti i due sono soliti allenarsi insieme come si può vedere dal video pubblicato sul profilo Instagram del romeno che fin da giovanissimo vive in Italia essendo cresciuto nella Capitale.

Ebbene Elisabetta, Georgian e la piccola Skyler Eva sono stati pizzicati dai paparazzi di Whoopse mentre passeggiano tranquilli e beati per le spiagge di Porto Cervo: “Insieme alla figlia Skyler Eva – nata dal matrimonio con il chirurgo Brian Perri – e al suo nuovo compagno, il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu. Tra giochi in acqua, qualche foto e uno spuntino, Elisabetta sembra incarnare a pieno l’estate italiana” leggiamo nel post.

Effettivamente la showgirl sembra aver ritrovato quel sorriso che inevitabilmente dopo il naufragio del matrimonio con Brian si era oscurato. Al fianco di Georgian e ancor più con in braccio la figlia Skyler Eva mentre fa merenda in riva al mare Elisabetta può davvero rimettere tutto, o quasi, a posto nel suo cuore e nella sua mente. Sarà davvero così? Voi che ne dite?

“Quanta volgarità”. Elisabetta Canalis, immagini hot e ‘choc’ a 44 anni. E subito le critiche