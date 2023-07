Marica Pellegrinelli ha il cancro. Il triste annuncio dell’ex moglie di Eros Ramazzotti arriva come un fulmine a ciel sereno. Ed è proprio lei a raccontarlo: “Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme. Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento”.

Poi dice Marica Pellegrinelli: “Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie A ME STESSA ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta.. la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita. Ho fatto prevenzione ? Anche – quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri”.





Marica Pellegrinelli ha il cancro: l’annuncio choc

E ancora Marica Pellegrinelli: “Questo è per dire grazie alla vita ed alle cose leggere ma concrete che la riempiono di colori, chissà se avrò il coraggio di postare queste parole. Oggi sono stata finalmente su un “set fotografico” ed ho sentito il mio corpo rispondere, già da qualche mese vedo il ritorno alla normalità – non fraintendermi: sono felice e baciata dalla fortuna, voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma pieno, straripante. Buon 11 luglio”.

Una notizia che ha lasciato i fan di sasso. Chiaramente questo post è stato immediatamente tempestato di commenti e cuori per Marica Pellegrinelli. Tanti i vip che hanno voluto mandarle un messaggio dolce. Ed ecco allora il messaggio di Melissa Satta, Juliana Moreira, Laura Barriales e chiaramente da William Kouam Djoko, il fidanzato.

Modella di alta classe, Marica è diventata famosa al grande pubblico nel 2009 quando ha iniziato a vedersi con Eros Ramazzotti. Il matrimonio nel 2014 e poco dopo due figli insieme: Raffaela Maria, nata nel 2011 e Gabrio Tullio, nel 2015. La separazione arriva poi cinque anni dopo. Più tardi la Pellegrinelli ha iniziato a uscire con Charley Vezza, poco dopo con Paul Ferrari e Marco Borriello. Poi di nuovo l’amore con William Kouam Djoko.

