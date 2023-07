“Con lui di nascosto”. Valeria Marini lancia la bomba: tutto sul flirt con il famosissimo cantante italiano

Valeria Marini si racconta a tutto tondo e fa il nome del famosissimo cantante. “È vero che bacia molto bene”, boom, ma allora è tutto vero! Ma di chi stiamo parlando? Beh, lui è uno dei cantautori più apprezzati nel panorama musicale italiano e non solo. Ormai da decenni riempie stadi, palazzetti e pure altre location più o meno ‘esotiche’ facendo sempre il tutto esaurito.

In una recente intervista al Corriere della Sera la Valeriona nazionale, dall’alto dei suoi 56 anni portati alla grande, anzi grandissima, ha spiegato tra l’altro il segreto del suo successo: “Perché in ciò che faccio metto amore e passione, condivido emozioni e il pubblico lo sente. E sono un’ottimista, pure nei momenti difficili, non è che non ne ho avuti. Trasformo le difficoltà in cose belle. Come stamattina. Ho preso una storta al piede, camminavo lenta, allora ne ho approfittato per fare selfie con chiunque. Se mi chiedono una foto non dico di no, una volta così ho perso l’aereo”.

Leggi anche: “C’era bisogno di farlo?”. Valeria Marini, il gesto ai funerali di Berlusconi e le polemiche





Valeria Marini e il flirt col famoso cantante italiano

E sui flirt cosa ha raccontato Valeria Marini? Beh, ha candidamente ammesso di aver baciato Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti: “L’ho conosciuto in un locale di Porto Rotondo, io ragazza immagine, lui dj, eravamo giovanissimi. Meraviglioso, solare, giocoso. Mi ha insegnato a guardare le stelle in cielo nella notte di San Lorenzo. Durò un anno”.

Dunque più che un flirt una relazione vera e propria, seppure da giovincelli. Poi il dettaglio piccante: “Non ho mai detto che bacia molto bene, però è vero“. Insomma Jova, oltre che con le parole in musica ci sa fare anche con i baci alle morose. Alla francese o…? Eh, su questo, ci spiace, Valeria non si è sbilanciata. Sulle questioni di cuore, invece, la vamp di origini sarde ha confessato: “Dopo Vittorio (Cecchi Gori, ndr), per cui ho fatto la crocerossina, troppo presa dal lavoro, ho sbagliato tante scelte, commesso errori di valutazione”.

E beh, Valeria Marini è fatta così, diretta, spontanea, a volte forse un po’ ingenua. È come un libro a cuore aperto e quando si racconta non si risparmia, ancora oggi e dopo tanti anni di fama e carriera. E nonostante un rapporto con le luci della ribalta non sempre idilliaco. Come quando, certo in un’occasione molto particolare, ovvero il funerale di Silvio Berlusconi, è stata criticata per un gesto che non è passato inosservato: lei, il ricordo del Cavaliere e quella foto col cellulare. Ma questa è tutta un’altra storia…

“C’era bisogno di farlo?”. Valeria Marini, il gesto ai funerali di Berlusconi e le polemiche