Il 14 giugno si sono svolti i funerali di Silvio Berlusconi e tra i tanti vip presenti c’era anche Valeria Marini. La showgirl ha deciso di fare un gesto molto particolare, durante le esequie dell’ex premier ed ex presidente del Milan, ma non tutti l’hanno apprezzato. Infatti, sono arrivate diverse critiche alla donna, la quale non sappiamo se vorrà rispondere nelle prossime ore. Il momento di grande dolore si è trasformato in un vortice di polemiche.

Dunque, nel corso dei funerali di Silvio Berlusconi, Valeria Marini si è fatta vedere sul social network Instagram. Qui ha dato vita a qualcosa che alcuni non hanno trovato totalmente rispettoso. Bisogna anche dire che altri suoi fan le hanno invece fatto i complimenti per la sua sensibilità e per il suo grande cuore, mentre altri hanno sottolineato un altro aspetto certamente molto meno lusinghiero.

Funerali Silvio Berlusconi, polemiche su Valeria Marini

A rendersi conto degli attacchi subiti dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato il sito Leggo. Mentre i funerali di Silvio Berlusconi erano da poco iniziati, Valeria Marini ha deciso di registrare un filmato con il suo cellulare e di diffondere le immagini sul suo profilo Instagram ufficiale. Ma non tutti hanno accettato questa sua decisione. Gli intenti erano sicuramente positivi, ma c’è chi ha invece preso in esame la parte negativa.

La Marini ha scelto come didascalia le seguenti parole: “Grazie Silvio. #silvioberlusconi #valeriamarini #bacistellari“. E c’è chi ha puntato il dito contro di lei: “Ma riuscirai a non riprendere qualcosa con il cellulare? Anche ad un funerale con il cellulare a riprendere non lo trovo carino”. Altri invece hanno solamente salutato un’ultima volta Berlusconi e un utente ha lodato invece la donna: “Brava Valeria, dimostri sempre grande cuore. Una preghiera per il nostro Silvio”.

Come detto precedentemente, Valeria Marini non ha risposto a chi l’ha criticata ma non è da escludere che possa intervenire per spiegare meglio le sue intenzioni e per spegnere tutte le polemiche che si sono accese su di lei.