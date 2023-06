Ivan Zazzaroni furioso: il gesto contro Silvio Berlusconi. Il famoso giornalista direttore del Corriere dello Sport, nonché giudice di Ballando con le Stelle, è stato ospitato durante l’ultima puntata de La vita in diretta. Durante il talk show condotto da Alberto Matano, l’uomo si è lasciato andare ad un’invettiva contro i colleghi, rei di aver pubblicato la foto di Silvio Berlusconi con il bambino. Qualcuno ricorderà lo scatto di un Cavaliere molto provato dalla malattia e dai farmaci probabilmente, che però concede uno scatto ad un ragazzino, con un sorriso smorzato.

Ecco, secondo Ivan Zazzaroni quella foto non era da divulgare. E in un duro sfogo con Alberto Matano, ha detto: “Lui non avrebbe mai permesso, visto come era attento anche alla sua immagine, che quella foto orribile che circola insieme al bambino venisse resa pubblica”. Silvio Berlusconi al momento della foto si trovava all’interno di un bar di Milano 2.





L’uomo era chiaramente provato dal dolore e la foto ha svelato le sue condizioni nei momenti finali della sua vita. A questo punto Ivan Zazzaroni ribatte: “Noi (inteso come redazione del Corriere dello Sport, ndr) non faremo mai vedere quella foto”. E ancora: “Il sentimento di ostilità l’aveva previsto e sofferto. Lui soffriva moltissimo il dissenso”. Poco dopo Alberto Matano ha voluto spiegare l’enorme partecipazione della gente ai funerali di Berlusconi: “Questa è la conclusione di una giornata di lutto e l’addio a Silvio Berlusconi”.

E ancora: “Un uomo che ci è sempre apparso come fosse eterno, nel senso che in tutti questi anni lui ce l’aveva sempre fatta. Oggi siamo qui a riconoscere in qualche maniera il cambiamento che ha portato nella società e nel Paese”. Lo sfogo di Ivan Zazzaroni è sacrosanto, tuttavia, in situazioni delicate come queste, c’è solo un modo per non far capitare cose del genere: non scattare questo tipo di foto.

In quello scatto Berlusconi ha voluto fare un grande regalo al bambino e si è voluto far riprendere. Poi, non si sa con certezza, forse qualcuno presente nel bar ha divulgato la foto che ha fatto immediatamente il giro dei social. Con chi se la vuole riprendere precisamente Ivan Zazzaroni?

