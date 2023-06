Dopo la morte di Silvio Berlusconi si apre un interrogativo su come verrà spartito il suo milionario patrimonio. Del testamento fa parte anche Marta Fascina, l’ultima compagna di vita del leader di Forza Italia, imprenditore ed ex premier scomparso il 12 giungo a causa di una leucemia. La loro prima foto risale all’agosto del 2020 sulla copertina di ‘Chi’, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, grande amico del Cavaliere. Dopo la rottura da Francesca Pascale, che proprio in quei giorni era stata avvistata insieme alla cantante Paola Turci, poi diventata sua moglie, Silvio Berlusconi e Marta Fascina erano stati immortalati mentre passeggiavano mano nella mano.

Oggi la 33enne, rimasta accanto a lui durante il doloroso periodo del ricovero e negli ultimi momenti al San Raffaele, è chiusa nel silenzio e nel dolore. Al funerale celebrato nel Duomo di Milano, la compagna di Silvio Berlusconi si è presentata con i capelli raccolti, vestita in blu scuro, con un filo di trucco. Insieme a lei i figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, i 17 nipotini, i familiari e i tanti amici che lo hanno amato in 86 anni di vita.

Testamento Silvio Berlusconi, quanti soldi alla compagna Marta Fascina

Il testamento di Silvio Berlusconi è conservato dal notaio Arrigo Roveda dello Studio RLCD di Milano. Lì sono contenute le direttive su come verrà spartito il 33% del suo patrimonio. La legge infatti stabilisce questa regola per chi non ha coniuge ma ha più figli. Come scrive il Corriere della Sera la liquidità totale dovrebbe ammontare a circa 1,3 miliardi dei 4 totali, di cui fanno parte partecipazioni azionarie e immobili.

Il calcolo si ottiene sommando partecipazioni azionarie e immobili. Secondo quanto riporta Il Messaggero, l’ultima modifica del testamento è stata fatta prima del primo ricovero al San Raffaele, quello di aprile, e riguarda l’ingresso di Marta Fascina, insieme al cavaliere dal 2020, per la quale sarebbe stata destinata una ingente somma di denaro. Come scrive Forbes, il patrimonio netto di Berlusconi alla sua morte si aggirerebbe intorno ai 6,9 miliardi di dollari e lo stesso ex premier, prima del ricovero di aprile, ha modificato il testamento aggiungendo la donna che chiamava ‘moglie’.

Secondo il quotidiano romano, Silvio Berlusconi ha lasciato a Marta Fascina la somma di 100 milioni di euro. Berlusconi ha destinato il 61% delle Holding Italiana Prima, Seconda, Terza e Ottava ai figli. Il controllo di Mediaset resta invece ai due figli maggiori. Marina e Pier Silvio. Come si legge su Open, emulando Leonardo Del Vecchio, ha deciso che le decisioni straordinarie (coma la vendita delle azioni) si potranno prendere solo con l’unanimità dei figli.