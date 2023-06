Bomba sul principe Harry e la moglie Meghan Markle, il divorzio sarebbe questione di giorni e non solo. A sparare la bomba è Jennie Bond, esperta di vicende della Royal Family che si è confidata con “Ok”. Racconta come “Fonti certe interne a Buckingham Palace hanno confermato che Harry, senza Meghan, sarebbe immediatamente perdonato dal re e dalla famiglia. “Penso ci sia ancora buona volontà nei confronti di Harry, o meglio, nei confronti del vecchio principe Harry, quello che tutti ricordano”, ha aggiunto sempre Bond.

E ancora: “Potrebbe recuperare il terreno che ha perso nel tempo ed essere accolto di nuovo”. E non solo lei a parlare. L’ex maggiordomo della principessa Diana, Paul Burrell, ha anche affermato che è solo una questione di tempo prima che il principe Harry e Meghan si separino, portando a un’eventuale riconciliazione con il padre re Carlo e il principe William.





Principe Harry e Meghan Markle, voce bomba: divorzio a un passo

Non ho dubbi che quando ciò accadrà, perché sappiamo tutti che accadrà, quando accadrà allora tornerà nel Regno Unito e penso che suo padre, il re, e suo fratello, il principe di Galles, lo faranno entrambi lo salutano di nuovo in campagna a braccia aperte. C’è un elemento di Harry che tutti noi amiamo, semplicemente non capiamo perché sta facendo quello che sta facendo in questo momento”, ha detto Paul Burrell.

Harry ha azzerato i rapporti con il fratello William, futuro re. O meglio William ha azzerato i rapporti con Harry. I guai, se così si possono chiamare, toccano anche William che nelle settimane scorse era stato molto chiacchierato per un presunto figlio segreto avuto fuori dal matrimonio con Kate Middleton. Una vicenda sulla quale era stato fatto calare il silenzio.

Silenzio che non tocca Harry. Un altro rumors relativo al Principe è quello che sostiene che abbia già acquistato casa fuori Londra, in vista di un suo ritorno. Conferme per ora non ci sono, Harry e Meghan restano chiusi nel loro silenzio e c’è chi assicura che la coppia sia più unita che mai. Un colpo di scena, tuttavia, non sarebbe inaspettato.