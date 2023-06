Stefano De Martino, voce bomba a sorpresa sul marito di Belen Rodriguez: la Rai ha preso la sua decisione su Stasera Tutto è possibile, lo show non tornerà in onda il prossimo autunno come invece era sembrato certo in un primo momento. Campione di ascolti il programma, lanciato da Amadeus, prevede varie prove a cui si dovrà sottoporre un gruppo, differente per ogni puntata, di personaggi del mondo dello spettacolo o dello sport. Non c’è una vera e propria competizione tra gli ospiti, ma ogni prova è una sfida a sé stante.

Per la seconda e la terza stagione gli autori furono Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gianluca Belardi, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli. La scenografia fu realizzata da Saverio Dionizio. La regia fu di Cristiano D’Alisera. Stefano De Martino per ora non commenta quanto successo.





Stefano De Martino, stop autunnale per Stasera tutto è possibile

Anche perché una notizia buona c’è: il programma non sarà accantonato in maniera definitiva, dovrebbe tornare infatti nel 2024. Intanto la Rai ha pronto il piano b. Scrive Tvblog.it come: “Al suo posto si starebbe pensando di mandare in onda un nuovo varietà affidato a Max Giusti, il cui titolo è ancora in costruzione, che in qualche modo ricordi proprio le atmosfere di STEP”.

E ancora: “Questo nuovo show vedrebbe in campo due squadre di comici che si sfiderebbero in tutta una serie di gare. Prove che nascerebbero dalla capacità di improvvisare dei comici protagonisti di questa singolar tenzone”. Una decisione che non è piaciuta a tutti, con commenti anche severi, nonostante Stefano De Martino resterà un punto fermo per la nuova Rai. Nelle ultime settimane il ballerino è stato spesso sotto i riflettori per le voci di crisi con Belen Rodriguez.

Eppure se da un lato i pettegolezzi li vedrebbero lontani, le prove parlerebbero di ben altro. La segnalazione potrebbe dunque aiutare ad accendere la speranza nel cuore dei fan e scongiurare l’ennesimo raggiungimento del capolinea all’orizzonte. La situazione è però rientrata quando è stata la mamma di Belen in persona ha rendere noti alcuni scatti che ritraevano momenti di vita quotidiana in famiglia. Stefano incluso.