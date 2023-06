Momenti di grande tensione a Milano durante i funerali di Silvio Berlusconi. In particolare sono stati due gli episodi che hanno attirato l’attenzione delle persone e gli organi di informazione hanno poi riferito i dettagli delle vicende in questione. Una donna ha deciso di avvicinarsi alla folla di sostenitori dell’ex presidente del Consiglio, mostrando qualcosa che ha indispettito i presenti. Ed è stata invitata ad andarsene il prima possibile da lì.

Ma non si sono registrati solamente eventi negativi ai funerali di Silvio Berlusconi. Sia Marina che Pier Silvio Berlusconi hanno preso per mano Marta, che era molto commossa per la morte del suo compagno Silvio. Inoltre, la prima figlia del compianto ex premier l’ha anche presa sottobraccio. Immagini che inevitabilmente hanno fatto il giro della rete e che hanno dimostrato una certa vicinanza tra i figli del presidente del Monza e la 33enne politica italiana.

Funerali Silvio Berlusconi, momenti di tensione

Parlando del primo episodio che ha avuto luogo nel corso dei funerali di Silvio Berlusconi, una signora di nome Silvia ha deciso di indossare una maglia recante la scritta: “Io non sono in lutto”. E ha poi dato una spiegazione della decisione presa, come riferito dal sito de Il Giorno: “C’è talmente tanto da dire, sappiamo tutti cosa c’è stato dietro a lui e come ha fatto le sue prime fortune, è un pregiudicato. Ho sentito troppe cose che non erano vere, l’ho fatto per i miei figli, la santificazione di questi giorni è falsa, per questo ho partecipato nell’unico modo in cui posso esprimermi, in modo pacifico e silenzioso”.

E ha subito la contestazione dei fan di Berlusconi, che le hanno detto di andare via: “Basta buffona, cerchi solo visibilità”, “Abbia rispetto almeno per la morte e la famiglia, vada via”. E un’altra persona che si era recata davanti al Duomo di Milano per contestare è stata oggetto di insulti e di un’aggressione. Data la situazione estremamente tesa, la polizia è riuscita a prelevare l’uomo e a metterlo in sicurezza.

La signora che ha contestato Berlusconi è stata intervistata dalla stampa e il sito Open ha pubblicato il video integrale. Una situazione molto particolare, che si è quasi tramutata in problemi di ordine pubblico. Ma per fortuna non ci sono state conseguenze gravi. E cliccando su video, potete anche vedere alla fine del pezzo de Il Giorno, l’aggressione subita dall’altro uomo.