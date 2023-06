Silvio Berlusconi, si vociferava che Maria De Filippi non avrebbe partecipato ai funerali di Stato al Duomo di Milano. E invece la conduttrice c’era eccome. Era seduta nel lato destro della navata, insieme a tutta la famiglia dell’ex premier. In prima fila la compagna Marta Fascina e poi a seguire i 5 figli e il fratello del Cavaliere, Paolo. Subito dietro, la seconda moglie Veronica Lario indicata con il cognome Bartolini, Paolo Beretta, Silvio Beretta e Federica Fumagalli e poi Silvia Toffanin, la compagna storica di Pier Silvio con i figli e, appunto, la conduttrice di UeD, Amici e tanti altri show Mediaset di successo.

Maria De Filippi è sempre stata considerata una di famiglia dai Berlusconi e, non appena arrivato Pier Silvio subito dopo il feretro le telecamere hanno inquadrato il bacio e l’abbraccio affettuoso che si sono scambiati in chiesa. Ma nelle dirette televisive delle esequie si è parlato della presentatrice non appena ha fatto il suo ingresso in Duomo. Intanto ha colpito subito il suo look: ha scelto di vestirsi di bianco.

Maria De Filippi, il video virale ai funerali di Silvio Berlusconi

Quasi tutti in nero, blu o comunque colori scuri. Ma non Maria De Filippi, che ha indossato una camicia bianca. Una scelta, sostiene chi conosceva bene il Cavaliere, che a lui sarebbe piaciuta. “Berlusconi diceva sempre: ‘Vestitevi di chiaro e se potete portate i capelli biondi perché quelli scuri non fanno passare la luce’, lo diceva sempre anche a me”, ha spiegato Elena Guarnieri, la giornalista del Tg5.

Ma c’è un altro motivo per cui il nome di Maria De Filippi è balzato in cima ai trend dei social durante il funerale di Silvio Berlusconi. Prima che arrivasse il feretro in chiesa e iniziasse la messa, celebrata da monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, un video con protagonista la regina di Canale 5 ha fatto il giro della rete.

NO RAGAZZI QUESTO FUNERALE MI STA FACENDO SENTIRE POCO BENE LE PIÙ ALTE CARICHE DELLO STATO E INQUADRANO MARIA DE FILIPPI pic.twitter.com/a7VCLW97wf — matildo brandi (@nonmuntoni) June 14, 2023

In collegamento dal duomo di Milano la giornalista del TG1 stava spiegando allo studio e al pubblico che sulla sinistra della navata si sarebbero sistemate le più alte cariche dello Stato. Ma nel momento in cui pronunciava questa frase la telecamera si è soffermata su Maria De Filippi, già seduta al suo banco. Una ‘strana coincidenza’ che ha fatto impazzire gli utenti.