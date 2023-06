Fuori dal Duomo di Milano la commozione è palpabile, la salma di Silvio Berlusconi è arrivata intorno alle 15 da Arcore dove, dopo la funzione, farà di nuovo destinazione prima di essere trasportata al cimitero di Pavia dove sarà effettuata la cremazione. Durante l’omelia, monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, ha usato parole nette per l’ex Presidente del Consiglio: “è stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia”.

“Quando un uomo è un uomo d’affari, allora cerca di fare affari. Ha quindi clienti e concorrenti. Ha momenti di successo e momenti di insuccesso. Si arrischia in imprese spericolate. Guarda ai numeri a forse dimentica i criteri. Deve fare affari. Non può fidarsi troppo degli altri e sa che gli altri non si fidano troppo di lui. È un uomo d’affari e deve fare affari”.





Silvio Berlusconi, cori al momento dell’uscita della bara dal Duomo

E ancora: “Ma in questo momento di congedo e di preghiera, che cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi? È stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia. E ora celebriamo il mistero del compimento. Ecco che cosa posso dire di Silvio Berlusconi. È un uomo e ora incontra Dio”. Parole al termine delle quali è partito un lungo applauso.

Una folla in silenzio ha seguito dai due maxischermi. Fuori le storiche bandiere della curva del Milan campeggiano in piazza Duomo, dove circa 9mila persone si sono riunite per i funerali dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. E al momento dell’uscita dalla bara di Silvio Berlusconi dalla porta del Duomo sono partita applausi e cori da stadio.

Le persone hanno iniziato a urlare: “Silvio uno di noi”, “C’è solo un presidente” e l’immancabile “Silvio, Silvio” che ha accompagnato tante giornate del premier durante i suoi comizi. Simbolo di un uomo che, al di là delle zona d’ombra e delle divisioni (le ultime proprio sui funerali di Stato che molti non avrebbe voluto), ha saputo conquistare il cuore e l’immaginario di milioni di persone.