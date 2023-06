Funerali Silvio Berlusconi, alle 15 in punto il feretro è arrivato al duomo di Milano, atteso da una folla immensa in piazza e accolto da applausi e cori dei tifosi del Milan. Partito dalla villa dell’ex premier ad Arcore, è arrivato dopo circa mezz’ora e lungo il percorso di circa 30 km, la circolazione stradale è stata bloccata. Subito dopo l’arrivo del feretro hanno fatto il loro ingresso i figli di Berlusconi, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Con loro anche la compagna Marta Fascina.

Prima dell’arrivo del feretro, la diretta in onda su Canale 5 ha mostrato i presenti. Come detto Marta Fascina, la compagna che gli è stata accanto fino all’ultimo, è arrivata dopo con i figli. Ma in chiesa c’era già Francesca Pascale, l’ex fidanzata con cui Silvio ha vissuto quasi 10 anni d’amore. Gli occhi coperti da un paio di occhiali da sole, è passata per l’ingresso di piazza Fontana, visibilmente commossa, e vestita con tailleur nero e sneakers.

Funerali Silvio Berlusconi, dove era l’ex moglie Veronica Lario

“Vi chiedo scusa, non è il momento”, ha Francesca Pascale detto ai cronisti che l’hanno intercettata, si legge su Il Messaggero. Sul lato destro della navata i posti della famiglia. La compagna Marta Fascina e poi a seguire i cinque figli e il fratello del Cavaliere, Paolo Berlusconi.

Nella fila subito dietro Veronica Lario indicata con il cognome Bartolini. Ufficialmente non ha scritto alcun necrologio dopo la morte del suo ex marito ma nel giorno dei funerali di Stato il suo nome è spuntato nei banchi della seconda fila. “Veronica Bartolini”, si è letto, che èil vero cognome di Veronica Lario (Miriam, all’anagrafe).

Acconto a Veronica Lario, Paolo Beretta, Silvio Beretta e Federica Fumagalli. Sempre in seconda fila anche Orazio Fascina e Angela della Morte, i genitori di Marta, mescolati ai Berlusconi, e anche Silvia Toffanin con i figli avuti dal compagno storico Pier Silvio Berlusconi.