Ai funerali di Silvio Berlusconi, all’interno del Duomo di Milano, Maria De Filippi si è presentata e ha deciso di sedersi al fianco di Silvia Toffanin. Tutti hanno notato che si è vestita di bianco e c’è una spiegazione ben precisa dietro questa scelta della donna. Inizialmente si era vociferato che la presentatrice Mediaset potesse non recarsi alle esequie per motivi lavorativi. Invece alla fine è riuscita a liberarsi dagli impegni e a manifestare la sua vicinanza alla famiglia dell’ex premier.

Prima dei funerali di Silvio Berlusconi e quindi prima dell’arrivo di Maria De Filippi e che si notasse il fatto che fosse vestita completamente di bianco, è scoppiata la bufera per la deposizione di una corona di fiori davanti alla villa di Arcore da parte del sito Escort Advisor. Poi c’è stata la rimozione di questi fiori ed è rientrata la protesta. Ma torniamo adesso a ciò che tutti hanno notato su Queen Mari nel luogo religioso.

Funerali Silvio Berlusconi, perché Maria De Filippi è vestita di bianco

Quindi, la presenza ai funerali di Silvio Berlusconi di Maria De Filippi è stata subito ripresa dalle telecamere del Tg5, che è in onda col suo speciale da diverse ore. Ha iniziato a parlare con la Toffanin, ma tutti si sono resi conto che fosse vestita di bianco. Una scelta insolita, dato che è il nero il colore del lutto. Invece pare proprio che questa sua decisione sia un vero e proprio omaggio al Cavaliere. E vediamo insieme perché.

A quanto sembra Silvio Berlusconi amava vederla con l’abito bianco e con i suoi capelli biondi, che erano lucenti. Queste le dichiarazioni della giornalista Elena Guarnieri come riportato dal sito Gossip e Tv: “Credo che l’abbia fatto pensando a lui”. Non ci sono ufficialità in merito a questa scelta della conduttrice di Uomini e Donne e Amici, ma sembra proprio che le cose siano andate veramente in questo modo.

Tantissimi i personaggi famosi presenti all’ultimo saluto a Berlusconi. Oltre ai massimi esponenti della politica come Mattarella e Meloni, presenti Federica Panicucci, Barbara D’Urso, Gerry Scotti oltre a tanti ex campioni del Milan.