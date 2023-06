Silvio Berlusconi, mercoledì 14 giugno 2023 il funerale di Stato al duomo di Milano. C’erano tutti o quasi, gli amici, gli esponenti della politica, i volti più e meno noti del mondo dello spettacolo a dare un ultimo saluto al Cavaliere. E ovviamente i figli, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, la compagna degli ultimi anni di vita Marta Fascina. Tutti in prima fila insieme al fratello Paolo. Finito il funerale, la sorpresa per il secondogenito e ad di Mediaset negli studi: i dipendenti l’hanno aspettato dopo al fine dell’orario di lavoro.

Pier Silvio Berlusconi non se l’aspettava e ha voluto ringraziare e allo stesso tempo motivare tutti coloro che lavorano al servizio di Mediaset. In conclusione l’imprenditore ha voluto ribadire quanto Mediaset e tutti coloro che ci lavorano siano importanti per lui: “Io vi amo, grazie, siete un pezzo enorme della mia vita, della nostra vita”. Finito questo discorso improvvisato è scattato un lungo e sentito applauso dei dipendenti.

Silvio Berlusconi, il furto dopo il funerale in duomo

Ma torniamo per un istante al Duomo di Milano: appena finito il funerale di Silvio Berlusconi, quando il feretro ha lasciato la piazza per fare ritorno ad Arcore, migliaia di persone si sono avvicinate alle corone di fiori inviate da amici, parenti, alleati politici e ammiratori in generale e portato via ‘un ricordo’.

Su Twitter è pieno di immagini e video del furto di fiori: si vedono tantissime persone avventarsi sulle corone. C’è chi addirittura si è costruito dei veri e propri bouquet, tanto che ad un certo punto le corone sono parse spoglie. Un gesto poco rispettoso, anche se sicuramente di affetto verso l’ex premier che è stato duramente condannato in rete.

La gente che è andata a saccheggiare le corone di fiori dopo il funerale di Silvio Berlusconi oltre ad essere dei pidocchiosi evidentemente non avevano una madre ad insegnargli che non si rubano i fiori ai morti — halo in reverse (@halo_reverse) June 14, 2023

#SilvioBerlusconi I miserabili portano via i fiori!! CHE VERGOGNA!! La pochezza di queste persone è indescrivibile MISERABILI!! 🤮🤮 pic.twitter.com/Vp352G3gLc — Magilu (@guerrini193) June 14, 2023

La folla che si ruba i fiori del morto è l’unico finale degno di questa giornata 🤣🤣🤣 https://t.co/5xYODCfkmQ — Stronza (@Stronza) June 14, 2023

"La folla che si ruba i fiori del morto è l'unico finale degno di questa giornata", ha scritto ironicamente un utente.