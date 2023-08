Brutta notizia su Amici, il programma diventato ormai cult di Maria De Filippi. La notizia filtra dai vertici Mediaset e pare confermata. Sempre a quanto si apprende la conduttrice sarebbe già stata informata mentre è alle prese con la chiusura dei provini e del nuovo cast. Ad agosto inoltrato infatti è ancora tutta da definire la squadra degli insegnanti che accompagnerà gli allievi nel nuovo viaggio. Se Lorella Cuccarini sembra confermata infatti, su Raimondo Todaro e Arisa restano fortissimi dubbi.

Circa un mese fa l’esperto di gossip Amedeo Venza aveva lanciato un’indiscrezione bomba. Spiegava: “Grande fermento ad Amici! Emma, Alessandra ed Elena sarebbero in lizza per sostituire Todaro e Arisa. Ma potrebbe tornare di nuovo Veronica Peparini. È ancora tutto da decidere”. Si riferiva ovviamente alle cantanti Emma Marrone e Alessandra Amoroso e alla ballerina Elena D’Amario.





Amici 23, slitta di una settimana il via al programma

Poi aveva nominato pure la compagna di Andreas Muller, ma per le certezze bisognerà aspettare le prossime settimane. Non ci sono indiscrezioni invece su Emanuel Lo, quindi non è dato sapere se Maria punterà ancora sulle sue qualità professionali o se virerà altrove. Anche in questo caso le prossime settimane potrebbero essere quelle giuste per scoprire tutto.

Intanto Leggo spiega come il programma subirà un cambiamento rispetto a quanto previsto dall’iniziale tabella di marcia. “ In un primo momento si era ipotizzato che lo speciale pomeridiano partisse il 17 settembre e il daytime il 18 settembre, ma fonti come Amici News suggeriscono che l’inizio dello show potrebbe essere spostato a domenica 24 settembre”.

E ancora: “Nonostante l’incertezza sulla data, Maria De Filippi sta lavorando instancabilmente dietro le quinte dei suoi programmi, mentre aspetta l’annuncio ufficiale da Mediaset riguardo alla data di inizio di “Amici 23”. È possibile che i fan, quindi, dovranno aspettare ancora un bel po’ prima di vedere la nuova classe.