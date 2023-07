Il coming out del famoso attore. L’attore ed ex calciatore Nicola Porcella ha deciso di dichiararsi pubblicamente e di farlo tramite un post social. Famoso per aver partecipato a La Casa de los Famosos México (Ovvero il GF Vip messicano) e per evidenti meriti sportivi, il giovane ha dichiarato pubblicamente in tv: “Ciao a tutti, io sono Nicola e ora accetto il fatto di essere un uomo pansessuale che ama anche altri uomini“. Tutto era iniziato quando più di qualcuno aveva messo in dubbio l’eteterosessualità del 35 enne.

A quel punto la concorrente Wendy Guevara aveva fatto tutto un discorso sull’accettazione di sé stessi e aveva detto al collega: “Prova a sentirti libero di parlare e di pensare a chi sei davvero. Con noi puoi davvero lasciarti andare. Te ne parlo perché penso che tu non sappia dove andare, hai paura di fare il tuo percorso di vita sincero. Ti potrebbero piacere sia uomini che donne, vieni ti abbraccio. Facciamo così, diamoci la mano e diciamo chi siamo. Io sono una ragazza trans e amo il corpo degli uomini“.





Poco dopo sempre Wendy ha dichiarato al suo amico: “Ti dirò come ho scoperto che preferisco gli uomini alle donne, perché penso che ti potrebbe essere d’aiuto per accettarti. Io sono incantata dal corpo dei maschi. Provavo attrazione e così ho deciso di buttarmi e poi ha capito che i dubbi erano fondati”.

E ancora: “Comunque per quanto riguarda te, sappi che non sei solo, che io ti sostengo qui dentro e che non devi avere paura di essere giudicato per ciò che sei. Voglio che tu ti senta al sicuro. Qui siamo tuoi amici e ti accettiamo per quello che sei davvero. Se hai bisogno di un abbraccio o di parlare io ci sono sempre ricordalo”.

Poi continua: “Sei un attore, un concorrente, ma prima di tutto un uomo che deve amare se stesso“. Un coming-out che arriva in diretta televisiva e che fa notizia. L’attore peruviano, nel dirlo ad alta voce, si è emozionato e ha abbracciato gli amici di avventura che l’hanno sostenuto in questa scelta di fare questa dichiarazione così importante, in diretta televisiva. Un momento che resterà negli annali, non c’è che dire.

