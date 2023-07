Vanessa Incontrada è innamorata? Ormai da diverso tempo la splendida conduttrice e attrice ha imparato a ‘parare’ i colpi bassi degli hater. Sfatati i classici canoni di bellezza, la Incontrada si mostra sui social come sempre è accaduto sino ad ora: sorridente, disinvolta e consapevole. “Le vostre imperfezioni vi renderanno uniche, amatele. Besitos Amigos”, recitava il suo ultimo post. E adesso invece le attenzioni dei fan si sono spostate su un capitolo che interessa sempre tutti: le questioni amorose. Avete capito bene, la notizia questa volta accende i riflettori proprio sulla splendida Vanessa.

Vanessa Incontrada innamorata? I capitoli più interessanti e seguiti del mondo del gossip riguardano sempre le questioni di cuore. E infatti nelle ultime ore i più curiosi e attenti non potevano perdere un dettaglio che potrebbe dirla lunga sulla vita sentimentale della conduttrice e attrice. Tutto ha avuto inizio quando Vanessa Incontrada ha reso pubblici alcuni scatti sotto il sole di Follonica. Nella carrellata di immagini, presenti anche il figlio Isal e Rossano Laurini.

Vanessa Incontrada innamorata? I fan ipotizzano un ritorno di fiamma con Rossano Laurini

Come molti sapranno Rossano Laurini è il nome dell’uomo a cui Vanessa è stata legata sentimentalmente per la bellezza di 15 anni, ovvero dal 2007 al 2022. E a proposito del rapporto con l’ex compagno, Vanessa stessa nel corso di un’intervista per Vanity Fair aveva ammesso che nonostante la storia avesse poi raggiunto il capolinea, Rossano lo avrebbe comunque sempre ritenuto parte integrante della famiglia.

Rivederli insieme, dunque, ha certamente scosso in positivo i fan che ancora sperano in un vero e proprio ritorno di fiamma. Nello specifico lo scatto reca con sè la didascalia “Vi voglio bene family”: Vanessa dunque ha dimostrato di essere coerente con quanto espresso un po’ di tempo fa. Nonostante i due non stiano più insieme, il rapporto che li lega continua a essere forte e consolidato, al di là delle decisioni che riguardano più da vicino il cuore.

Ciò nonostante la speranza è l’ultima a morire, ed è per per questo che molti fan hanno ipotizzato un vero e proprio ritorno di fiamma. “Che bello, siete tornati insieme”, “Sono felice che siete tornati insieme, siete una bella famiglia”, sono alcuni commenti che si leggono sotto il post. E ancora: “Non sono tornati insieme”, sottolinea qualcuno, “perché “è bello” che le persone tornino insieme? Possono esserci tanti lieti fini, anche senza tornare insieme. Ad ogni modo queste sono cose personali, l’importante è che siano felici”, replicano altri utenti.