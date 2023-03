Elisabetta Canalis ha divorziato da Brian Perry. Che i due stessero affrontando una grave crisi era chiaro da un po’. Tuttavia quando sono uscite fuori queste voci, marito e moglie avevano risposto implicitamente con foto e video di coppia. Tutto rientrato quindi? Manco per niente. Da settimane anche sui social non si vedono più foto dei due insieme. Inoltre all’esperta di gossip Deianira Marzano è arrivata una segnalazione che ha chiarito tante cose.

“Secondo me – ha scritto la seguace dell’influencer – la Canalis si è lasciata ufficialmente perché, a parte che non ha più la fede al dito, ha proprio cambiato casa. Si vede che non è la villa dove abitava prima con il marito”. Ma non basta, un altro pesante indizio è arrivato qualche giorno fa. Elisabetta è stata infatti pizzicata dal settimanale Chi insieme ad un uomo che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato. Si tratta del 29enne Georgian Cimpeanu, atleta di kickboxing, sport praticato dall’ex velina.

La prova definitiva: Elisabetta e Brian hanno divorziato

Stavolta la prova è definitiva. Dagli Stati Uniti arriva la notizia che Elisabetta Canalis e il chirurgo ortopedico americano Brian Perry hanno già depositato le carte in tribunale per chiedere l’affidamento congiunto della figlia, Skyler Eva, di 7 anni. Insomma la fine della loro storia è cosa certa. Fortunatamente non ci sarà una battaglia legale per avere l’affidamento della figlia. Almeno da quel punto di vista la fine del rapporto non è stata cruenta.

Arrivano, inoltre, altri dettagli sulla fine della loro storia. Elisabetta Canalis non ha chiesto all’ex marito alcun mantenimento, anche se per la legge potrebbe farlo in un secondo momento. Inoltre la showgirl si è trasferita, come anticipato correttamente dalla follower di Deianira, in un altro appartamento. A darle conforto è arrivata dalla Sardegna la mamma Bruna.

Sembra inoltre che Elisabetta abbia deciso di restare a Los Angeles, almeno per il momento. La cosa più importante per lei è rimanere il più vicino possibile alla figlia. Dunque il ritorno in Italia, tanto agognato, è rimandato. Elisabetta Canalis e Brian Perry si erano conosciuti nel 2013 durante una festa di Halloween negli Stati Uniti. L’anno dopo si erano sposati con una bellissima cerimonia ad Alghero e nel 2015 nacque Skyler Eva. L’estate scorsa le prime avvisaglie di crisi e adesso la notizia definitiva: dopo 10 anni la loro storia è finita.

