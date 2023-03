Elisabetta Canalis ha ritrovato l’amore ed è volata negli Usa insieme alla madre. In questo periodo la showgirl è stata paparazzata insieme al nuovo fidanzato, il suo istruttore di Kikboxing Georgian Cimpeanu. Dopo l’addio al marito Brian Perri, la showgirl ha ritrovato l’amore.

Il nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis ha 29 anni ed è soprannominato Iceman. Qualche giorno fa sono stati insieme a Milano ad un evento organizzato da Diesel. I due sono poi andati ad allenarsi all’interno di una palestra e dopo sono stati paparazzati mentre cenavano insieme e poi entravano a casa della showgirl. I due hanno trascorso la notte insieme e sono stati fotografati il giorno dopo mentre lasciavano l’appartamento.

Elisabetta Canalis, chi è la bellissima mamma Bruna

La showgirl Elisabetta Canalis è tornata negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, dopo aver trascorso diverse settimane in Italia. Oltre alla figlia Skyler Eva, nata dal matrimonio con il medico Brian Perri c’è la mamma Bruna, che da qualche giorno a questa parte appare spesso al suo fianco sui social.

La signora Bruna ha lasciato la Sardegna per trasferirsi temporaneamente negli Stati Uniti insieme alla figlia Elisabetta Canalis e la nipotina Skyler Eva. Bruna ha colpito l’attenzione dei fan della showgirl. Tra gli scatti sono infatti tantissimi i commenti e i complimenti arrivati sui post dove compare insieme alla figlia.

Bruna ed Elisabetta Canalis si somigliano tantissimo e in molti hanno fatte notare che le due potrebbero essere scambiate per sorelle: “Tu e mamma Bruna come due sorelle.Siete bellissime”, “Che bella tua mamma”, “Mamma stupenda”, scrivono i fan. Bruna ha insegnato per anni alle scuole superiori e dal 2017, anno della scomparsa del marito Cesare, primario dell’Istituto di radiologia dell’Università di Sassari, ha deciso di dedicarsi ai figli Elisabetta e Luigi.