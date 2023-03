Elisabetta Canalis avrebbe già un nuovo fidanzato, anche se ufficialmente non ha mai comunicato la separazione dal marito Brian Perri. Ma i due non si vedono più insieme da moltissimo tempo e le indiscrezioni sono state tutte identiche, ovvero che l’amore è finito definitivamente. E la showgirl si sarebbe già fiondata tra le braccia di un altro uomo, che le avrebbe conquistato il suo cuore. E non si sta facendo altro che parlare di questo nelle ultime frenetiche ore di gossip.

Lo scoop è stato fatto dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, che ha anche pubblicato le prime immagini di Elisabetta Canalis in compagnia di colui che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato. Al momento si può parlare di una frequentazione, anche se ci sono già dei dettagli maggiori. Infatti, avrebbero anche passato la notte insieme nell’abitazione della donna. Lui è molto conosciuto negli ambienti sportivi e la presunta nuova coppia ha una passione in comune, che avrebbe permesso questa conoscenza.

Elisabetta Canalis avrebbe un nuovo fidanzato: chi è

Secondo gli ultimi aggiornamenti sulla vita privata di Elisabetta Canalis riferiti da Chi, il nuovo fidanzato della 44enne attrice e modella è un atleta di kickboxing, sport che anche lei ama alla follia. E i due hanno fatto anche degli allenamenti insieme sia in Italia che negli Stati Uniti. E pare che già nell’estate 2022 abbiano condiviso qualcosa di più importante, ovvero le vacanze in Sardegna. E ora sono stati rivelati tutti i particolari di una giornata passata insieme, che confermerebbe la frequentazione.

Il settimanale di Signorini ha svelato che Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, questo il nome del presunto partner che ha 29 anni e che è soprannominato Iceman, sono stati insieme a Milano ad un evento organizzato da Diesel. In seguito hanno deciso di fare degli allenamenti all’interno di una palestra. Sono stati nella casa della showgirl, poi hanno consumato una cena sempre nel capoluogo lombardo e precisamente nel ristorante Sant Ambroeus. Infine, tappa ancora nell’abitazione della donna dove hanno trascorso la notte insieme.

Nella presentazione del numero in edicola, Chi ha parlato così della bomba gossip su Elisabetta Canalis: “Le clamorose immagini di Elisabetta Canalis che frequenta a Milano il campione del mondo di kickboxing Georgian Cimpeanu. Dopo una cena insieme entrano nello stesso palazzo e ci rimangono per ore. Si confermano così le voci di una crisi con il marito Brian Perri”.