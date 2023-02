Cosa succede ad Elisabetta Canalis? In queste ultime ore sta rincorrendosi una notizia che ha lasciato senza parole i suoi milioni di fan. Si tratta di una rivelazione che ha fatto Oggi e riguarda il suo matrimonio. Come è noto, l’ex velina di Striscia la Notizia è sposata con Brian Perri. Molti ricorderanno che i due si sono conosciuti per la prima volta nel 2012 ad un party di Halloween. Avevano degli amici in comune e da allora non si sono più lasciati.

Eppure, chi segue la bellissima Elisabetta sui social, sa bene che Brian è sempre meno presente nelle sue storie e nella sua quotidianità. Da tempo oltretutto, circolano delle brutte voci su di loro. Come dicevamo, nonostante sia molto attiva su Instagram e mostri assiduamente la sua vita di tutti i giorni: le sfilate, il lavoro, i viaggi e, soprattutto, la figlia di 7 anni, Skyler Eva, c’è sempre un grande assente: Brian. Il chirurgo americano con cui vive a Los Angeles sembra dissolto, sparito.

Cosa succede ad Elisabetta Canalis?

Ora finalmente si scopre il perché: secondo il settimanale “Oggi”, tra i due è finita. Ci sarebbe stata una vera e propria rottura del matrimonio. I due si sono sposati nel 2014 in una bellissima cerimonia ad Alghero, in Sardegna, terra natia di Elisabetta. Da allora le cose tra i due sembrano essere andate a gonfie vele, fino ad ora.

Brian è un uomo molto riservato, anche se per Elisabetta ha sempre fatto uno sgarro alla regola e finiva sempre per trovarsi in qualche storia della moglie. Il nulla cosmico poi dallo scorso agosto. È da allora che Perri è improvvisamente scomparso dal profilo Instagram della moglie. Sei mesi dopo Oggi è sicuro che i due si siano lasciati e agli occhi di molti sembra una cosa molto probabile.

Chiaramente nessuno lo sa con certezza, si potrebbe pensare ad una maggiore voglia di privacy di Brian o dei due. Tuttavia Elisabetta continua ad essere sempre molto attiva sul suo profilo e a condividere le sue giornate. Non solo, se si fosse trattato di una cosa non vera, Elisabetta avrebbe potuto smentire: cosa che non ha fatto. Insomma, non ci resta che attendere che l’ex velina confessi, nel caso, la sua separazione, almeno potremmo iniziare a parlare di gossip.

