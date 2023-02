Gilles Rocca e Miriam Galanti, è finita. Ultimamente si erano un po’ perse le tracce del noto vip di Ballando con le Stelle, Tali e Quali e l’Isola dei Famosi. Dopo il ‘momento d’oro’ seguito alla sua partecipazione nel reality condotto da Ilary Blasi di Gilles Rocca si era parlato in occasione del Festival di Sanremo del 2022. L’ex naufrago e attore era stato beccato nel backstage, in un ruolo per molti inaspettato, ovvero il tecnico di scena.

“Lavorare al fianco di un grande uomo come Amadeus per me è un onore – le parole di Gilles Rocca – Ieri sera è stata un’emozione unica, sentire tutti gli amici maestri d’orchestra con i quali sono cresciuto gridare il mio nome ed applaudirmi è una cosa che porterò per sempre nel cuore…quegli applausi e testimonianze d’affetto per me erano estese anche a mio padre che in tutti questi anni ha creato un vero e proprio amore con tutti questi musicisti fenomenali”. Adesso, però, è stato lui stesso a dare una brutta notizia.

Gilles Rocca è single: finita la storia con Miriam Galanti

Gilles Rocca ha annunciato con un post su Instagram che la sua relazione con l’attrice Miriam Galanti è giunta al termine. Lo ha fatto dopo aver ricevuto diverse domande sul perché non postasse più foto in compagnia della donna. Si era parlato di una crisi e adesso, dopo settimane di silenzio, è stato lo stesso attore a fare chiarezza una volta per tutte.

“Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia – scrive Gilles Rocca – o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità… la risposta è una sola… dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita“.

“È difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io – continua Gilles Rocca – il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile. Prima che la notizia possa essere riportata male dai giornali ho preferito farlo io. Spero che la morbosità del sapere il perché e il per come non si insinui nelle nostre vite. È stata una storia fantastica e non vorrei che si sporcasse con del gossip becero. Grazie”.

