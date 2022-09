“Sterile dopo l’Isola dei Famosi”. Dramma choc per l’ex naufraga, la scoperta al rientro in Italia

Sterile dopo l’Isola dei Famosi. Il dramma dell’ex naufraga del reality show condotto da Ilary Blasi è stato raccontato sui social. Un lungo post su Facebook, dove il volto della tv ha scritto una lunga lettera per spiegare i problemi scoperti dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi.

Una brutta scoperta, quella fatta al rientro dell’Honduras, dove ogni anno si registra il reality show di Canale 5. L’x naufraga ha scoperto di non avere più il ciclo mestruale e dopo un controllo medico approfondito, di non poter avere dei figli. “Sapete quanto io sia riservata e non ami parlare della mia vita privata che mi vede fuori dalle logiche del gossip e del chiacchiericcio”, ha scritto l’ex naufraga.

Sterile dopo l’Isola dei Famosi: il dramma di Daniela Martani

“C’è una cosa che mi sta logorando dentro da 1 anno e mezzo ormai e non riesco più a far finta di niente. Non potrò mai più diventare madre. Dopo essere tornata dall’esperienza dell’Isola dei famosi non ho più avuto il ciclo. Inizialmente pensavo che la dura prova del reality avesse messo a soqquadro il mio fisico per poi tornare alla normalità”, ha scritto Daniela Martani nel suo post pubblicato su Facebook.

“Col passare del tempo, dopo approfonditi accertamenti medici ho avuto la risposta: non potrò mai avere figli. Sto cercando di superare lo shock di questa dolorosa realtà conducendo la mia vita in modo da non dover pensare che non potrò mai avere la gioia di costruire una famiglia mia”. Daniela Martani ha spiegato di combattere contro il pensiero “un buco profondo di dolore” che inevitabilmente prova dopo la scoperta di essere fertile dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi.

Daniela Martani ha partecipato all’edizione dell’Isola dei Famosi andata in onda nel 2021 ed è stata eliminata dopo lo contro al televoto con Drusilla Gucci. Al rientro in Italia l’ex naufraga è scomparsa dai radar e solo oggi è tornata sui social per raccontare il dramma che sta vivendo da ormai un anno: la scoperta di essere sterile.

Daniela Martani ha scoperto di essere sterile dopo l’Isola di famosi e solo oggi ha raccontatoil suo dramma: “Forse questa sofferenza potrebbe essere alleviata se ci fosse uno spiraglio per le adozioni monoparentali, ma in Italia purtroppo questa possibilità non c’è. Una profonda ingiustizia sociale che in altri paesi non esiste. – ha concluso Daniela Martani – Non lo so, sono così confusa in questo momento”.