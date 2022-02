Sanremo 2022, la novità del Festival della musica italiana. Un lavoro di squadra, sopratutto dietro le quinte della 72esima edizione che presto proclamerà il nome del vincitore indiscusso. Il pubblico torna a sedere sulla poltroncine del Teatro Ariston, riempendo di applausi gli artisti in gara. Ma la novità tira in ballo un volto noto della tv in un ruolo d’eccellenza.

Palcoscenico ma anche dietro le quinte, con addetti a lavoro che non smettono di contribuire al successo delle cinque serate della competizione musicale che tra qualche ora giungerà al termine. La novità quest’anno la fa anche lui, Gilles Rocca, reduce dalla vittoria a Ballando con le stelle nel 2020 ma anche conosciuto come naufrago all’Isola dei Famosi 2021.

Non poteva che prendere parte anche lui alla 72esima edizione del Festival della musica italiana, portando avanti il lavoro di famiglia. Forse non tutti sanno, infatti, che proprio il padre Adelio risulta titolare di un’azienda che noleggia strumenti musicali, e il figlio non poteva che scegliere un ruolo ben preciso, quello del tecnico di scena.





Impossibile non vederlo sul palco durante la terza messa in onda della competizione, con tanto di dovuti saluti da parte del padrone di casa alla guida del timone per la terza volta consecutiva, Amadeus. Il conduttore e direttore artistico non ha potuto fare a meno che apprezzare anche il lavoro di chi, dietro le quinte, permette che Sanremo diventi uno spettacolo indimenticabile per tutti.

“Lavorare al fianco di un grande uomo come Amadeus per me è un onore… Ieri sera è stata un’emozione unica, sentire tutti gli amici maestri d’orchestra con i quali sono cresciuto gridare il mio nome ed applaudirmi è una cosa che porterò per sempre nel cuore…quegli applausi e testimonianze d’affetto per me erano estese anche a mio padre che in tutti questi anni ha creato un vero e proprio amore con tutti questi musicisti fenomenali… “.

“A tutte le persone che mi hanno chiesto ‘ma perché dopo aver vinto Ballando continui a lavorare dietro le quinte? Ma dopo aver fatto l’isola non ti da fastidio lavorare nel backstage?’. Ecco la risposta!” e ancora: “In questa magica serata c’è riassunto il lavoro di una vita, c’è l’affetto delle persone con cui collaboro da anni, c’è la musica, la famiglia, l’amicizia… come potrei rinunciarci?”.