“È morta, che dolore”. Terribile lutto per Gianluca Vacchi, l’annuncio sui social

Gianluca Vacchi in lutto. L’annuncio è arrivato dallo stesso imprenditore e influencer che in questi anni è diventato famoso per i suoi balletti e la sua vita all’insegna del lusso. Negli ultimi anni, da quando l’imprenditore ha trovato l’amore e ha avuto una figlia, Blu Jerusalema, si è ritirato a vita più privata.

Sempre attivo sui social, dove spesso mostra la sua vita insieme alla compagna, la modella Sharon Fonseca, e alla piccola Blu Jerusalema, questa volta ha parlato con i suoi fan annunciando il grave lutto che lo ha colpito. Una notizia terribile per Gianluca Vacchi, che pochissime volte ha mostrato un lato così intimo della sua vita.

Leggi anche: Gianluca Vacchi, quanto e come guadagna e a quanto ammonta il suo patrimonio





Gianluca Vacchi in lutto per la morte della madre

Gianluca Vacchi in lutto per la morte della madre. “Qualche giorno fa, la mia adorata mamma ci ha lasciato. Le innumerevoli difficoltà e le sofferenze superate in questi lunghi anni mi creano un senso di grande devastazione e il dolore per questa perdita supera decisamente la consapevolezza della naturalità degli eventi e del ciclo della vita. Tutto ciò è mitigato solo dalla consapevolezza che ora sia in pace , ricongiunta all’amato marito, mio padre, che per lungo tempo l’ha attesa a braccia aperte”.

“Mamma, adorata mamma, che grande lezione ci hai dato in questi anni. Hai lottato come una leonessa: resistente , tenace e resiliente, hai sempre vinto senza mai farci mancare un sorriso. Hai dimostrato di essere infinitamente piu’ grande delle tremende avversità che ti hanno colpito. Da piccolo ti dicevo sempre che ti avrei sposato…si, ti amavo alla follia e sempre ti ho amato infinitamente. Oggi, con orgoglio , vado fiero di averti dato insieme a Sharon la tua amata Blu Jerusalema: prego possa prendere la tua forza e la tua immensa dimensione di Donna”, ha scritto ancora Gianluca Vacchi, colpito dal terribile lutto.

Dopo il lutto, Gianluca Vacchi ha voluto condividere questo triste momento con i suoi fan, dai quali ha ricevuto tantissimi messaggi. Nel reel pubblicato sul suo account Instagram, l’imprenditore e influencer ha riunito tante immagini insieme alla madre Mariella Fantoni Vacchi, 83 anni.La donna era stata ricoverata in ospedale, dove è scomparsa in seguito ad un aggravamento delle sue condizioni di salute.