Gianluca Vacchi patrimonio. L’imprenditore è tornato al centro delle cronache dopo le dichiarazioni di una sua ex collaboratrice domestica, una colf filippina di 44 anni che lo ha portato in tribunale con l’accusa di sfruttamento e vessazioni. ‘La Repubblica’ ha riportato la notizia, spiegando anche il motivo della denuncia della donna, che ha lavorato per lui dal 25 maggio 2017 al 10 dicembre 2020.

La donna ha raccontato che i video che Vacchi realizzava per TikTok erano una fonte di “stress tra il personale” perché se gli stessi suoi dipendenti non ballavano “a tempo di musica”, se i balletti non “venivano eseguiti perfettamente”, si “scatenava la rabbia di Vacchi che inveiva contro i domestici, lanciando il cellulare e spaccando la lampada usata per le riprese”. Il licenziamento è arrivato quando la donna si è rifiutata di firmare il contratto di riservatezza che avrebbe previsto una penale da 50mila euro se la donna avesse divulgato informazioni a terzi.





Gianluca Vacchi patrimonio dell’imprenditore tra guadagni e immobili

Adesso l’ex collaboratrice domestica, una 44enne filippina, chiede a Gianluca Vacchi un risarcimento pari a 70mila euro. La parola ora passa al tribunale che dovrebbe decidere a novembre. Con questa notizia e con l’uscita su Amazone Prime Video del suo documentario – Gianluca Vacchi: Mucho Más – Gianluca Vacchi è tornato alla ribalta e in molti si sono chiesti a quanto ammonta il suo patrimonio. Tra un balletto realizzato su Instagram e TokTolk, un dj set e qualche investimento, l’imprenditore è riuscito ad accumulare un patrimonio davvero consistente.

Gianluca Vacchi, il patrimonio ammonterebbe a 460milioni di dollari e parte di questi introiti deriverebbero anche dalla sua attività nel mondo della moda, ovvero la GV Life Style. Non solo, fanno parte del patrimonio di Gianluca Vacchi i guadagni dell’azienda di famiglia, la IMA, specializzata in processi di confezionamento, di cui l’imprenditore possiede alcune percentuali e secondo la Borsa di Milano è quotata per 3miliardi di euro, le ospitate nei locali, per cui chiederebbe 35mila euro e altre collaborazioni.

Del patrimonio di Gianluca Vacchi fanno parte una Rolls Royce, una Mercedes, una Ferrari, una Lamborghini e una McLaren. Ma anche un Wally Power yatch di ventidue metri e diverse proprietà immobiliari tra Bologna, Miami e in Sardegna, dove sta costruendo una villa per la figlia Blu Jerusalema. Secondo i calcoli l’imprenditore guadagnerebbe 5 milioni di euro all’anno.

