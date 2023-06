Momento complicato per Elisabetta Canalis, finita al centro delle critiche per una foto ritenuta troppo esagerata. Non pensava sicuramente di finire al centro di queste polemiche, infatti presumibilmente si attendeva esclusivamente complimenti. Ma non è stato così e ha dovuto sorbirsi un bel po’ di attacchi perché per alcuni avrebbe oltrepassato il limite del pudore e avrebbe quindi dovuto avere maggiore accortezza, prima di postare un’immagine simile.

A breve vi diremo ogni dettaglio su Elisabetta Canalis e queste critiche per la foto hot, ma nei primi mesi di giugno si era invece parlato di lei per un altro aspetto. Ha comprato una nuova casa a Los Angeles che sta prendendo forma ed è a dir poco pazzesca. “Il mio casino ed i lavori per rendere la casa come l’ho sempre sognata, e nell’ultimo frame sono riuscita a catturare un abbraccio di Nello. Non vedo l’ora che tutto sia finito””.

Leggi anche: “È come l’ho sempre sognata”. Elisabetta Canalis, nuova vita e nuova casa: pazzesca





Elisabetta Canalis nella bufera: critiche per la sua foto hot

Sono stati due precisamente gli scatti più audaci di Elisabetta Canalis, ma è stato soprattutto a causa del primo che si è scatenato il finimondo. Elisabetta Canalis non si è mostrata affatto timida ed è stata bersaglio delle critiche per una foto hot, che ha fatto intravedere qualcosa in più. C’è stato infatti un primo piano su una parte del corpo intima e alcuni follower non hanno gradito questa scelta della showgirl, ex di Brian Perri.

Nonostante abbia ormai raggiunto i 44 anni di età, il suo fisico sembra quello di una ventenne. Elisabetta Canalis ha sfoggiato quindi uno spettacolare bikini su Instagram, ma nella prima immagine ha inquadrato in maniera molto ravvicinata il sotto del costume e sono arrivati commenti pesanti dal web: “Sei diventata davvero volgare“, “Bravissime le estetiste che ti hanno fatto l’inguine”, “Elisabetta, stai scendendo sempre più in basso”.

Altri utenti hanno puntato sull’ironia: “Ce l’ha sbattuta proprio in faccia”, “Quando si dice la fi***”. E poi sono arrivati anche dei complimenti, il più significativo è stato il seguente: “Amore, sei stupenda, una gnocca pazzesca”.