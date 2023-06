Elisabetta Canalis, grossi cambiamenti ultimamente. Dopo la separazione dal marito Brian Perri ha una nuova relazione. E ha anche comprato una nuova casa a Los Angeles che sta prendendo forma ed è a dir poco pazzesca. Ma andiamo con ordine. La showgirl ed ex velina mora è stata più volta beccata tra Beverly Hills e Downtown, dove ha deciso di vivere dopo l’addio al papà di Skyler Eva, 7 anni. Nelle fotografie pubblicate dal settimanale Chi la si vede con Georgian Cimpeanu passeggiare insieme e coccolarsi.

Classe 1993, Georgian Cimpeanu è nato in Romania e vive in Italia, a Roma, sin da quando era un ragazzino. È un atleta professionista e personal trainer di Kick Boxing. Anche di Elisabetta Canalis. A febbraio i due erano stati pizzicati insieme mentre trascorrevano un’intera giornata insieme e poi anche di notte, quando lei si trovava a Milano in occasione della fashion week. Poi più nessuna foto, nessuna uscita, ora invece la coppia è ricomparsa in pubblico mano nella mano.

Elisabetta Canalis, la nuova casa: le foto

E arriviamo così alle immagini della nuova casa comprata a gennaio scorso sempre a Los Angeles, dove ormai Elisabetta Canalis vive da anni. Tempo fa aveva già mostrato alcuni ambienti come il terrazzo col panorama mozzafiato e ora è tornata su Instragam per rivelare come stanno procedendo i lavori.

“Il mio casino ed i lavori per rendere la casa come l’ho sempre sognata, e nell’ultimo frame sono riuscita a catturare un abbraccio di Nello. Non vedo l’ora che tutto sia finito”, ha scritto a corredo della gallery in cui fa vedere l’appartamento dove andrà a vivere. Non è ancora pronta ma ci siamo quasi. Si vede il salotto, che è un enorme open space con parquet scuro e ha un divano color ghiaccio e ben due pareti attrezzate.

La camera pronta è invece la stanza guardaroba, di cui ha mostrato alcune parti. Nelle ante superiori ha posizionato i minidress e le camicie, mentre sul lato, proprio accanto allo specchio, la collezione di jeans. Sotto, anche se non è ancora finita, ci sono i pantaloni classici, mentre più giù delle teche posizionate sulla cassettiera ha conservato gli occhiali da sole. Non c’è che dire, sembra favolosa.