“Perché non si parlano più”. Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis: la verità è la peggiore delle fantasie

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, l’indiscrezione choc. Pochi giorni fa si è tornati a parlare della fine dell’amicizia, nata sul bancone di Striscia La Notizia e durata anni, tra le due ex veline. Un rapporto professionale e umano che si è interrotto improvvisamente. In molti pensavano che il motivo della rottura fosse relativo ad un contratto di lavoro poi mai andato in porto.

Adesso, però, almeno secondo quanto riportato da MOV esce fuori tutta un’altra storia. La vera ragione della fine dell’amicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sarebbe un’altra. E qui entriamo nel campo dei sentimenti, campo minato evidentemente, molto più di quello commerciale. Che poi, a ben pensare, possibile che due amiche abbiano deciso di interrompere il loro rapporto ‘solo’ per un contratto? E dunque ecco che la nuova voce assume tutto un altro valore…

L’indiscrezione bomba sulla fine dell’amicizia tra Eli e Maddalena

D’altra parte la stessa Maddalena Corvaglia, intervistata dal Corriere della Sera, aveva recentemente affermato che quello che le aveva fatto Elisabetta Canalis era qualcosa che “Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza”. Adesso, stanto all’indiscrezione lanciata da MOV si viene a sapere che Elisabetta avrebbe avuto – e il condizionale è quanto mai d’obbligo – una relazione duratura e clandestina con l’ex marito di Maddalena Corvaglia, Stef Burns.

Un dolore troppo grande, un’offesa imperdonabile. “La nostra è stata una bellissima amicizia – ha spiegato Maddalena – che sia finita non toglie nulla. Con Elisabetta siamo state inseparabili e complici anche nei momenti più difficili. Durante quei 3 anni insieme erano tutti convinti che prima o poi avremmo litigato, invece ci siamo sempre protette e sostenute”.

Tutto sembrava andare a gonfie vele: Striscia La Notizia, il successo, l’amore, l’amicizia e gli affari. Elisabetta e Maddalena, infatti, avevano deciso di trasferirsi negli Stati Uniti coi rispettivi compagni, Brian Perri e Stef Burns appunto, lo storico chitarrista di Vasco Rossi. Poi avevano perfino intrapreso una nuova attività insieme, aprendo una palestra a Los Angeles. Ma tutto si è disintegrato. E adesso, con la nuova clamorosa rivelazione, appare davvero difficile immaginare una riappacificazione…

