Maddalena Corvaglia, nuove rivelazioni sulla pesante lite con Elisabetta Canalis. Le due ex veline di Striscia La Notizia hanno raggiunto la popolarità proprio grazie al programma di Antonio Ricci. E sono anche diventate grandissime amiche. Fin dal 1999 le due showgirl sono state inseparabili fino al 2019 quando, per motivi ancora avvolti dal mistero, la loro amicizia si è rovinata e da allora non si sono più parlate. Oggi Maddalena, 43 anni portati alla grande, torna a parlare di quello che è successo con Eli.

In un’intervista al Corriere della Sera Maddalena Corvaglia ha parlato della sua carriera in tv e di come tutto sia nato. Dopo aver litigato con gli insegnanti della commissione dell’esame di maturità la conduttrice di Galatina, allora 19enne, prese un treno che la portò a Milano. Da lì Striscia La Notizia, il successo e tutto il resto. Lo show di Ricci non era il primo approccio col mondo dello spettacolo, la volevano anche a Ok il presso è giusto ma lei quel giorno aveva la terza prova d’esame…

Leggi anche: “Ma quale pace…”. Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia dopo la lite clamorosa: come stanno le cose adesso





Maddalena e Elisabetta, cosa è successo e la situazione oggi

Tempo fa Maddalena Corvaglia aveva parlato della fine dell’amicizia con Elisabetta come di “un grande dolore“. La showgirl sarda aveva invece commentato: “Ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”. Oggi Maddalena, che non sognava di diventare un personaggio tv, ma che voleva fare il magistrato o l’avvocato come il papà, torna a parlare dell’esperienza a Striscia con Elisabetta: “Quelle di oggi ballano molto meglio, io e Eli eravamo imbranate, pasticcione. Forse abbiamo fatto colpo perché siamo arrivate dopo la stagione delle ragazzine acerbe di “Non è la Rai”. Una pugliese e una sarda, con le labbrone, le tettone…”.

Ma perché le due hanno litigato? Secondo la ricostruzione di Roberto Alessi, riportata da Today, i motivi sarebbero di natura professionale, ovvero un presunto contratto poi non andato in porto: “Una delle due si è sentita tradita dall’amicizia dell’altra. Dicono che di mezzo c’era la storia di un contratto, che avrebbero dovuto fare insieme qualcosa e alla fine una delle due non ha voluto”. Ancora oggi, a distanza di anni, Maddalena Corvaglia non vuole svelare la ragione della rottura con Elisabetta Canalis.

“Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me – afferma al Corsera la showgirl pugliese – Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza”. E se le chiedono della possibilità di perdono, lei risponde così: “Al momento no ed è giusto così, poi mai dire mai nella vita. Però le voglio ancora bene, voglio sapere che è felice, le auguro il meglio. So che adesso ha problemi personali e mi dispiace. Parlarne male ora sarebbe becero, non si fa. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, senza di lei, adesso mi sono abituata alla sua assenza”. E chissà se in futuro le due si riappacificheranno davvero, per ora il calumet della pace sembra solo un miraggio…

“Natale in ospedale”. Maddalena Corvaglia, l’annuncio via social preoccupa