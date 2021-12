Natale sicuramente non entusiasmante per Maddalena Corvaglia, costretta a recarsi in ospedale. Nessun problema fisico, è importante precisarlo, per la conduttrice televisiva e showgirl italiana, che però è andata a trovare una persona a lei molto cara che purtroppo non ha vissuto momenti bellissimi. Infatti, ha dovuto sottoporsi ad un’operazione chirurgica per risolvere un problema non di poco conto. E la donna ha spiegato tutto nei minimi dettagli, utilizzando il suo profilo ufficiale Instagram.

Maddalena Corvaglia ha quindi scritto: “Buongiorno amici e buon Natale a tutti. Dove siete di bello? Io sono al San Raffaele, dove mia mamma è ricoverata da un po’ di giorni. Ha subito un intervento di sostituzione della valvola aortica ed è da pochi giorni uscita dalla terapia intensiva. E il nostro Natale, dopo 20 anni in Puglia, per la prima volta lo trascorriamo a Milano nel reparto di cardiochirurgia del San Raffaele, insieme a medici ed infermieri che in questo giorno speciale fan dei loro pazienti le loro famiglie”.

Poi Maddalena Corvaglia ha aggiunto, in riferimento al ricovero della sua mamma nel nosocomio lombardo: “In un momento storico in cui ci sentiamo cibo per statistiche, in cui sembrano dimenticati l’aspetto umano e il valore della vita, è stato un dono e una gioia per me conoscere la realtà ospedaliera del San Raffaele di Milano. Ringrazio profondamente il prof. Alessandro Castiglioni che ha preso a cuore il cuore di mia mamma e il professor Alberto Zangrillo, oltre a medici, infermieri e tutto il personale”.





Infine, Maddalena Corvaglia ha voluto lanciare un messaggio indirizzato a tutti: “Chi è stato in ospedale lo sa, una parola di conforto o un sorriso valgono più dell’oro. Questo post vuole essere non solo un ringraziamento, ma anche un messaggio di fiducia per tutti voi che siete spaventati e un po’ sfiduciati. Non lasciate che gli sbagli e l’arroganza di pochi intacchino la fiducia che sempre avete avuto nelle figure ospedaliere. Ci tenevo a dirvi che ce ne sono tante di brave persone che si prendono cura del prossimo”.

Nei giorni e nelle settimane scorsi Maddalena Corvaglia è stata al centro del gossip. Infatti, è stata avvistata con il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo. L’ultima volta sono stati ancora fotografati mentre si incontravano per un rilassante fine settimana. Nelle foto, pubblicate in esclusiva dal settimanale ‘Oggi’, si vedeva l’imprenditore mentre, accompagnato dalla scorta, andava a casa di Maddalena.