Importante novità su Elisabetta Canalis, dopo la separazione da Brian Perri. Infatti, grazie alle sue attività social su Instagram, i suoi fan hanno scoperto cosa ha fatto in questi giorni e soprattutto dove si è recata in seguito alla rottura sentimentale con suo marito. Ha preso una decisione molto significativa presumibilmente per mettersi alle spalle tutto lo stress, causato dalla fine del suo amore e da voci e indiscrezioni, che sono uscite a dismisura sugli organi di informazione.

Innanzitutto sappiamo che Elisabetta Canalis ha confermato praticamente la separazione da Brian Perri, visto che entrambi hanno già depositato le carte in tribunale per chiedere l’affidamento congiunto della figlia, Skyler Eva, di 7 anni. Per questo motivo la showgirl non può tornare a vivere in Italia. Dovrà accontentarsi di viaggi sporadici per permettere all’ex marito di vedere la bambina. Secondo Oggi si sarebbero allontanati anni fa. Un matrimonio naufragato da anni e non da poco come invece hanno riportato i quotidiani italiani.

Elisabetta Canalis, cosa ha fatto dopo la separazione da Brian Perri

Elisabetta Canalis ha voluto staccare la spina e si è concessa qualcosa di molto rilassante per provare a dimenticarsi, almeno per qualche giorno, della separazione dal marito Brian Perri. Di lui non si hanno molto notizie, anche perché ha sempre preferito essere riservato, mentre la showgirl ha pubblicato delle foto che hanno fatto comprendere cosa stia facendo. Ci sono delle persone importanti nella sua vita, che le hanno permesso di trascorrere dei momenti decisamente belli ed indimenticabili.

Come testimoniato dalle immagini della Canalis e da quanto raccontato dal sito Cosmopolitan.com, lei si è concessa una bellissima vacanza in Messico, esattamente nella città di San Josè, dove si è divertita non poco con i suoi amici più stretti. Ha fatto alcune escursioni, immersa nella natura, e ha effettuato anche i suoi consueti allenamenti per tenersi in forma. Lei ha postato questo commento: “Come si chiama quando puoi annusare i colori? Ora è così che mi sento a San José”. E anche: “Viva il Messico”.

I fan l’hanno riempita di complimenti e hanno potuto ammirarla in questa sua nuova vita da single. Ha inoltre fatto un parallelo molto suggestivo di questo territorio messicano, che avrebbe moltissime similitudini con la regione Sardegna.