Il divorzio di Elisabetta Canalis e Brian Perri è uno degli argomenti più caldi del gossip. Un mese fa la notizia della crisi, con le foto della showgirl in compagnia di un uomo che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato, il 29enne Georgian Cimpeanu, atleta di kickboxing, sport praticato dall’ex velina di Striscia la Notizia.

Dagli Stati Uniti è arriva la conferma che Elisabetta Canalis e il chirurgo ortopedico americano Brian Perri hanno già depositato le carte in tribunale per chiedere l’affidamento congiunto della figlia, Skyler Eva, di 7 anni. Per questo motivo la showgirl non può tornare a vivere in Italia. Dovrà accontentarsi di viaggi sporadici per permettere all’ex marito di vedere la bambina.

Elisabetta Canalis e Brian Perri, 4 anni fa la fine del matrimonio

Ora emergono nuovi dettagli sul matrimonio dei due. Secondo Oggi Elisabetta Canalis e Brian Perri si sarebbero allontanati anni fa. Un matrimonio naufragato da anni e non da poco come invece hanno riportato i quotidiani italiani. Come riporta il settimanale, il matrimonio tra l’ex velina di Striscia la Notizia e il chirurgo amercano “sarebbe naufragato già da molto, moltissimo tempo”.

La notizia del divorzio è arrivata dalla stampa americana solo poche settimane fa, ma il matrimonio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri sarebbe finito addirittura da quattro anni. I due avrebbero deciso di restare sotto lo stesso tetto per il bene della figlia Skyler Eva, sette anni, ma la situazione sarebbe diventata troppo difficile da gestire e quindi si è arrivati alla decisione di chiudere.

Il motivo dell’allontanamento è presto detto. Incompatibilità caratteriale. Elisabetta Canalis ha un carattere più aperto, mentre il marito è molto pacato e riservato. Era stata la stessa Canalis a dare qualche indizio durante una intervista rilasciata a La7. “Ho a casa un marito che quando tornavo dai test di krav maga con i graffi al collo e tremante mi diceva: ‘Secondo te è bello che veda mia moglie così’? Io gli rispondevo: ‘Supportami, tu vai a fare surf e non so neppure se tornerai vivo, perché è pieno di squali. Ho paura, ma mi interessa che tu sia soddisfatto’”.