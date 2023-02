Importanti novità su Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri. Da mesi circolano con insistenza voci negative sul loro matrimonio, infatti si era vociferato di una crisi profonda tra i due. Quando tempo fa erano però uscite fuori queste voci, marito e moglie avevano risposto implicitamente con foto e video di coppia. E quindi il gossip si era sgonfiato improvvisamente. Eppure pare proprio che la loro vita matrimoniale non sia affatto così solida, dato che in queste ore sono stati notati degli indizi incontrovertibili.

A riportare tutto è il sito Isa e Chia, che ha preso come punto di riferimento l’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima ha ricevuto una segnalazione su Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri, in particolare c’è chi si è accorto di una differenza notevole presente nell’ex velina di Striscia la notizia. Ci sarebbero due prove, che farebbero ipotizzare il peggio. Sebbene loro mantengano ancora una certa riservatezza, ormai sarebbero stati scoperti e potrebbe essere questione di poco tempo prima che facciano un annuncio.

Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri: brutte voci

Adesso respingere al mittente queste indiscrezioni sarà molto complicato per Elisabetta Canalis e suo marito Brian Perri. Certamente possiamo già anticiparvi che foto di coppia non se ne vedono più da diverso tempo, ma questa fonte di Deianira Marzano è andata oltre e ha sottolineato altri due particolari molto significativi. Grazie ad alcune immagini diffuse dalla stessa showgirl, sono apparsi due indizi che farebbero propendere verso la fine delle nozze tra la donna e il chirurgo originario degli Stati Uniti.

Questo quanto scritto da una seguace dell’influencer: “Secondo me la Canalis si è lasciata ufficialmente perché, a parte che non ha più la fede al dito, ha proprio cambiato casa. Si vede che non è la villa dove abitava prima con il marito“. E Deianira ha aggiunto: “Già mesi fa lo dicemmo, ma poi li videro insieme e la cosa slittò. Evidentemente era proprio così”. Non resta che attendere sviluppi da lei o dal coniuge Brian Perri, ma ormai ci sarebbero pochi dubbi sulla fine del loro matrimonio.

Elisabetta Canalis e Brian Perri sono sposati da quasi 9 anni, infatti le nozze sono state celebrate il 14 settembre del 2014 nella città di Alghero. Il 29 settembre dell’anno successivo hanno avuto la prima e unica figlia Skyler Eva, che è venuta alla luce a Los Angeles.