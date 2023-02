Altre novità su Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, dopo le brutte voci sulla coppia uscite nei giorni scorsi. Si è parlato infatti di una rottura ormai imminente tra i due, che sarebbero entrati in una crisi profonda, destinata a non essere risolta facilmente. E ora è uscita fuori una notizia che cambierebbe di botto tutti gli scenari. I fan invocano a gran voce un loro intervento ufficiale, che tarda ad arrivare, ma intanto la fonte da cui è emersa questa informazione è da ritenersi parecchio attendibile.

Il sito Today aveva rivelato su Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: “Persone vicine a lei hanno riferito che la rottura è vicina, si parla di crisi insanabile“. Ma c’è anche di più, infatti per alcuni la separazione si sarebbe già materializzata alcune settimane fa, ma non ci sarebbe intenzione per ora di avvisare la stampa e i fan per motivi di riservatezza. Svanite le speranze degli ammiratori di lei e dell’ex calciatore, in relazione alla possibilità che tra non molto avrebbero potuto unirsi in matrimonio.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: le notizie dopo la presunta crisi

Sia Manila Nazzaro che Lorenzo Amoruso non pubblicano più foto insieme da ormai troppo tempo e quindi le voci su una crisi si sono ingigantite di settimana in settimana. Ora l’influencer Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione: “A quanto pare Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati. Lui dovrebbe andare all’Isola dei Famosi e lei forse sbarcare a Rai Radio 2″. E Deianira ha commentato: “Ovviamente la ‘crisi’ per fare hype se così fosse… Cominciamo bene”. Vedremo se reagiranno.

Quindi, secondo la Marzano, non ci sarebbe in atto una vera e propria crisi sentimentale. Ma si comporterebbero in questo modo, forse fingendo, per permettere ai fan di parlare della loro relazione. E questo potrebbe anche favorire il percorso di Amoruso, che potrebbe essere uno dei prossimi naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023 di Ilary Blasi. Occorrerà attendere l’annuncio ufficiale del cast, anche se l’ex calciatore sembra molto favorito a diventare un concorrente che sbarcherà in Honduras.

La storia d’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è iniziata nel 2017, lo stesso anno in cui si è divorziata dall’ex marito Francesco Cozza. A circa 6 anni dall’avvio della relazione con l’ex calciatore adesso potrebbe essere arrivato l’addio, anche se non tutti ci credono.