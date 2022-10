Un anno fa il pubblico iniziava a conoscere meglio Manila Nazzaro. Era già famosa ovviamente, tra la vittoria a Miss Italia, tanta radio e tv e da ultimo la partecipazione a Temptation Island Vip con Lorenzo Amoruso. Ma nella Casa, dopo tanti mesi, vengono fuori i lati più nascosti dei concorrenti.

Lei si è fatta certamente apprezzare e da quando è uscita dalla porta rossa non si è più fermata, lavorativamente parlando. Manila Nazzaro, che è rimasta nel cuore di tantissimi italiani dopo l’avventura al GF Vip 6, ha per esempio pubblicato il suo primo libro “Cintura rosa di sopravvivenza” e anche lanciato la sua prima capsule di make-up col brand Sophie Milano.

Manila Nazzaro: “Oggi si chiude un capitolo”

Ha poi ripreso il suo lavoro in radio, ma a questo proposito negli ultimi giorni la ex Miss Italia è tornata sui social per annunciare una grossa novità: ha deciso di lasciare la radio per proseguire la sua carriera verso nuovi obiettivi. “Eccomi qui in una carrellata di foto che amo di più… La radio è stata la mia casa e la mia famiglia negli ultimi 6 anni e tutto ciò ha significato più di quanto tutto voi possiate immaginare, dal punto di vista umano e professionale”, ha esordito nel post pieno di foto.

“Ma arriva un momento ben preciso in cui bisogna avere il CORAGGIO di fermarsi, cambiare per continuare a crescere abbracciando nuove esperienze. Ecco, per me quel momento è arrivato e oggi sono qui a ringraziare tutti voi ascoltatori e tutti i miei meravigliosi colleghi perché per me oggi si chiude il capitolo RTL 102.5, pronta ad accogliere e abbracciare una nuova fase della mia vita all’insegna dell’entusiasmo e del rispetto della mia professionalità… Stanno arrivando tante cose belle!!!”, ha concluso Manila Nazzaro.

Che su Twitter ha aggiunto: “Solo il CORAGGIO di fermarsi e cambiare può portare cose nuove e migliori umanamente e professionalmente. Oggi saluto la famiglia di RTL 102.5 dove ho trascorso 6 anni bellissimi, pronta ad accogliere una fase nuova ed entusiasmante e voi con me!!!”. In bocca al lupo a Manila Nazzaro, allora.