Un’altra estate con Belen Rodriguez e Stefano De Martino protagonisti assoluti della cronaca rosa. Si sarebbero lasciati di nuovo ma soprattutto ci sarebbero di mezzo terze persone, sempre stando ai gossip che in questi giorni intasano le pagine dei settimanali. Per Fabrizio Corona però, che è tornato a bomba su queste notizie circa rottura tra l’argentina e il conduttore campano, la notizia non è per niente ‘fresca’: i due si sarebbero lasciati diversi mesi fa. Non solo, l’ex re dei paparazzi svela anche quello che la showgirl e sua ex gli avrebbe confidato sul marito.

“In realtà anche Stefano come tutti ha degli scheletri nell’armadio ed ha pure i suoi segreti, così come tutto il resto del mondo. Belen lo ha scoperto”, sostiene Fabrizio Corona. E ancora: “La vacanza in barca con Belen? La storia era già finita e quindi non ha significato la foto postata e poi rimossa, lui che si presenta vicino alla Marcuzzi il giorno dei palinsesti senza fede al dito, non hanno significato nulla le foto con questo Elio il giorno del compleanno di Ignazio Moser. La storia era già finita 6 mesi fa“.

Fabrizio Corona, bomba su Stefano De Martino: “Con chi ha tradito Belen”

Ancora una volta, nessuna conferma o smentita ufficiale da parte dei diretti interessati, che per la cronaca non hanno mai nemmeno ammesso di aver rotto. Ma come riporta Libero, Stefano De Martino una reazione alle parole di Corona l’ha avuta: avrebbe fissato in alto un commento particolare di un suo follower: “Stefano, hai tradito Belen come dice Corona? Poi vuoi passare per quello bravo“.

Non è finita qui, perché nelle scorse ore l’ex re dei paparazzi è tornato a parlare del ballerino di Amici e conduttore del Bar Stella sul suo canale Telegram, insinuando abbia tradito Belen Rodriguez: “Ecco un suo flirt certo, ha tradito Belen. Come vi avevamo promesso, vi sveliamo i retroscena di un flirt sicuro fra i vari con cui Stefano ha tradito Belen”.

“Lei è una ragazza napoletana di 23 anni che studia all’università, proviene da una famiglia perbene e non è interessata al gossip ne alla visibilità. Stefano l’ha vista per la prima volta in un locale napoletano di un amico in comune, poi l’ha cercata su Instagram fino a quando non si è fatto dare il suo numero di telefono“, ha concluso Corona.